"Тоттенхэм" вырвал победу у "Пэлас" и укрепился в топ-4

Дебютный гол Хуана Фойта в Премьер-Лиге позволил "Тоттенхэму" одержать минимальную победу над "Кристал Пэлас" и догнать по очкам "Ливерпуль".

Относительно поражения 3:1 от "Челси" в стартовом составе "орлов" произошло лишь одно изменение — но какое! Из-за травмы хозяева недосчитались Уилфрида Захи, поэтому вместо него вышел Джордан Айю.



После победы 2:1 над ПСВ в Лиге Чемпионов тренер "шпор" Маурисио Почеттино поменял сразу шестерых игроков, вернув в команду Уго Льориса, Кирана Триппьера, Хуана Фойта, Виктора Ваньяму, Муссу Сиссоко и Эрика Ламелу.



Хозяева очень неплохо начали матч, демонстрируя агрессию впереди, даже без возможности сыграть на Заху. "Тоттенхэм" ограничивался контролем мяча, но постепенно стал добавлять, забрал инициативу и начал пристреливаться.



Вплоть до перерыва "шпоры" владели подавляющим преимуществом, заставив голкипера "Пэлас" Уэйна Хеннесси несколько раз вступить в игру, но в большинстве случаев это была рутинная работа, чем какие-то спасения. Явных голевых моментов "Тоттенхэм" практически не создал.



Во втором тайме гости добавили еще и, наконец, открыли счет, результативно разыграв угловой на 66-й минуте. Лука Миливоевич коленом остановил мяч после удара головой Харри Кейна, однако Фойт тут же сыграл на добивании — 0:1.



Вскоре Ламела упустил неплохой момент удвоить счет, а затем хозяева постепенно стали приходить в себя и в концовке матча основательно прижали "Тоттенхэм".



"Пэлас" имел два момента, чтобы уйти от поражения. В первом случае с дистанции бил Джеффри Шлюпп, во втором — практически в упор появившийся на замену Александар Серлот, но оба раза "шпор" спас Уго Льорис. "Тоттенхэм" ответил выходом один на один Сон Хен Мина, однако тот не смог переиграть голкипера.



"Тоттенхэм" выстоял и одержал свою пятую победу в шести последних матчах. Умение "шпор" добиваться результата при невыразительной игре не может не вызывать уважение и благодаря этому умению лондонцы укрепились в топ-4.



"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче