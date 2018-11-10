"Тоттенхэм" вырвал победу у "Пэлас" и укрепился в топ-4

Хуан Фойт Дебютный гол Хуана Фойта в Премьер-Лиге позволил "Тоттенхэму" одержать минимальную победу над "Кристал Пэлас" и догнать по очкам "Ливерпуль".

Относительно поражения 3:1 от "Челси" в стартовом составе "орлов" произошло лишь одно изменение — но какое! Из-за травмы хозяева недосчитались Уилфрида Захи, поэтому вместо него вышел Джордан Айю.

После победы 2:1 над ПСВ в Лиге Чемпионов тренер "шпор" Маурисио Почеттино поменял сразу шестерых игроков, вернув в команду Уго Льориса, Кирана Триппьера, Хуана Фойта, Виктора Ваньяму, Муссу Сиссоко и Эрика Ламелу.

Хозяева очень неплохо начали матч, демонстрируя агрессию впереди, даже без возможности сыграть на Заху. "Тоттенхэм" ограничивался контролем мяча, но постепенно стал добавлять, забрал инициативу и начал пристреливаться.

Вплоть до перерыва "шпоры" владели подавляющим преимуществом, заставив голкипера "Пэлас" Уэйна Хеннесси несколько раз вступить в игру, но в большинстве случаев это была рутинная работа, чем какие-то спасения. Явных голевых моментов "Тоттенхэм" практически не создал.

Во втором тайме гости добавили еще и, наконец, открыли счет, результативно разыграв угловой на 66-й минуте. Лука Миливоевич коленом остановил мяч после удара головой Харри Кейна, однако Фойт тут же сыграл на добивании — 0:1.

Вскоре Ламела упустил неплохой момент удвоить счет, а затем хозяева постепенно стали приходить в себя и в концовке матча основательно прижали "Тоттенхэм".

"Пэлас" имел два момента, чтобы уйти от поражения. В первом случае с дистанции бил Джеффри Шлюпп, во втором — практически в упор появившийся на замену Александар Серлот, но оба раза "шпор" спас Уго Льорис. "Тоттенхэм" ответил выходом один на один Сон Хен Мина, однако тот не смог переиграть голкипера.

"Тоттенхэм" выстоял и одержал свою пятую победу в шести последних матчах. Умение "шпор" добиваться результата при невыразительной игре не может не вызывать уважение и благодаря этому умению лондонцы укрепились в топ-4.

"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче



Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2018 22:25

Количество просмотров Просмотров: 984

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 10.11.2018 22:59 # chebrec
    Смотрю щас поматч ТВ этот матч
    Зашёл на фапли а шпоры уже вин
    Хыыыыыы улыбочку!!!

    (ответить)

  2. mancityman 10.11.2018 22:54 # mancityman
    https://pp.userapi.com/c846121/v846121323/12915a/dEmK3tmWK6s.jpg

    (ответить)

  3. mata05 10.11.2018 22:48 # mata05
    Притопим завтра за чмоура

    (ответить)

  4. firmino9 10.11.2018 22:40 # firmino9
    Тяжелый матч был под ливнем

    (ответить)

  5. ccchelsea 10.11.2018 22:37 # ccchelsea
    Тоттенхэм по классике отскочил. Ну что за топари?

    (ответить)

  6. highneken 10.11.2018 22:35 # highneken
    Какого это когда твоя команда проигрывает две позиции, по разнице мячей. Борнмуту и Вотфорду !!!
    :)

    И они еще на что-то надеятся в дерби...

    (ответить)

  7. brown-ale 10.11.2018 22:32 # brown-ale
    У трех команд по 27 очков, четко!

    (ответить)

  8. wmrpkvhzeflbrmo 10.11.2018 22:28 # wmrpkvhzeflbrmo
    4-ка сформировалась

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: