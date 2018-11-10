"Тоттенхэм" вырвал победу у "Пэлас" и укрепился в топ-4
Дебютный гол Хуана Фойта в Премьер-Лиге позволил "Тоттенхэму" одержать минимальную победу над "Кристал Пэлас" и догнать по очкам "Ливерпуль".
Относительно поражения 3:1 от "Челси" в стартовом составе "орлов" произошло лишь одно изменение — но какое! Из-за травмы хозяева недосчитались Уилфрида Захи, поэтому вместо него вышел Джордан Айю.
После победы 2:1 над ПСВ в Лиге Чемпионов тренер "шпор" Маурисио Почеттино поменял сразу шестерых игроков, вернув в команду Уго Льориса, Кирана Триппьера, Хуана Фойта, Виктора Ваньяму, Муссу Сиссоко и Эрика Ламелу.
Хозяева очень неплохо начали матч, демонстрируя агрессию впереди, даже без возможности сыграть на Заху. "Тоттенхэм" ограничивался контролем мяча, но постепенно стал добавлять, забрал инициативу и начал пристреливаться.
Вплоть до перерыва "шпоры" владели подавляющим преимуществом, заставив голкипера "Пэлас" Уэйна Хеннесси несколько раз вступить в игру, но в большинстве случаев это была рутинная работа, чем какие-то спасения. Явных голевых моментов "Тоттенхэм" практически не создал.
Во втором тайме гости добавили еще и, наконец, открыли счет, результативно разыграв угловой на 66-й минуте. Лука Миливоевич коленом остановил мяч после удара головой Харри Кейна, однако Фойт тут же сыграл на добивании — 0:1.
Вскоре Ламела упустил неплохой момент удвоить счет, а затем хозяева постепенно стали приходить в себя и в концовке матча основательно прижали "Тоттенхэм".
"Пэлас" имел два момента, чтобы уйти от поражения. В первом случае с дистанции бил Джеффри Шлюпп, во втором — практически в упор появившийся на замену Александар Серлот, но оба раза "шпор" спас Уго Льорис. "Тоттенхэм" ответил выходом один на один Сон Хен Мина, однако тот не смог переиграть голкипера.
"Тоттенхэм" выстоял и одержал свою пятую победу в шести последних матчах. Умение "шпор" добиваться результата при невыразительной игре не может не вызывать уважение и благодаря этому умению лондонцы укрепились в топ-4.
"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
10.11.2018 22:25
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Последние комментарии:
Смотрю щас поматч ТВ этот матч
Зашёл на фапли а шпоры уже вин
Хыыыыыы улыбочку!!!
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https://pp.userapi.com/c846121/v846121323/12915a/dEmK3tmWK6s.jpg
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Притопим завтра за чмоура
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Тяжелый матч был под ливнем
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Тоттенхэм по классике отскочил. Ну что за топари?
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Какого это когда твоя команда проигрывает две позиции, по разнице мячей. Борнмуту и Вотфорду !!!
:)
И они еще на что-то надеятся в дерби...
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У трех команд по 27 очков, четко!
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4-ка сформировалась
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