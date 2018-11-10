Джейдон Санчо не собирается в Премьер-Лигу

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо заявил, что не помышляет о возвращении в Премьер-Лигу.

Бывший юниор "Манчестер Сити" совершенно сенсационным образом проводит этот сезон, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач в 10 матчах Бундеслиги.



Успехи Санчо заметили и на родине. Джейдон уже дебютировал за сборную Англии и, по слухам, привлек интерес некоторых грандов Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Однако 18-летний игрок не спешит покидать Дортмунд.



"У меня нет никаких мыслей о смене клуба, я многим обязан "Боруссии" и планирую многого добиться с этой командой. Я счастлив здесь, вдобавок я не так давно заключил новый контракт", — сообщил Санчо Bild перед матчем с "Баварией".