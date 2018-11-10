Алексис Санчес хочет уйти из "Юнайтед"

Алексис Санчес Агент нападающего Алексиса Санчеса начал процесс по вызволению своего клиента из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Санчес присоединился к "красным дьяволам" менее года назад, однако самая высокая зарплата в Премьер-Лиге стала слабым утешением для 29-летнего чилийца, который никак не освоится в МЮ и забил лишь один гол в 24 матчах.

Как сообщает The Times, Алексис чувствует себя одиноким, усталым и игнорируемым на "Олд Траффорд". Санчес не желает оставаться в "Юнайтед" и хочет уйти в другой клуб с возобновлением трансферного окна в январе.

По информации издания, Санчес уже отдал соответствующее указание своему агенту Фернандо Фелисевичу, который теперь прощупывает почву на предмет заинтересованных в его клиенте клубов.

Предпочтением самого Алексиса является ПСЖ, с которым он контактировал еще летом 2017, но тогда французский гранд решил потратиться на Килиана Мбаппе.



Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1780

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. frisby 10.11.2018 21:47 # frisby
    крысы бегут с тонущего корабля

    (ответить)

  2. nehta 10.11.2018 21:35 # nehta
    Лучшая новость за сегодня! Можно даже не продавать, а просто отдать в добрые руки, а лучше усыпить. Ленивая тварь ничего не делает, только создает кипишь в команде. дать бы по е...лу мокрой половой тряпкой двум 3,14расам, которые его купили и всунули в команду.

    (ответить)

  3. martingor 10.11.2018 21:24 # martingor
    Видно Маур стал заставлять отрабатывать зарплату, а так как Санчес бревно и играть писдец как не хочется решил найти других лохов

    (ответить)

  4. arsenalwin87iii 10.11.2018 21:23 # arsenalwin87iii
    Валютная дама сначала пела баллады о воссоединении с Гвардиолой, затем дьяволы предложили "на пол доллара выше" контракт и девчули сразу глазки загорелись, а трофеи, о которых она мечтала перешли на второй план. Валютные всегда так заканчиваюь - закон не только футбола, но и спорта в целом.

    (ответить)

  5. hachidlo 10.11.2018 21:07 # hachidlo
    Трансферная политика скума за гранью добра и зла. Аналогия об импотенте, который тратит бешеные деньги на дам лёгкое поведения, но не стоит, уже совсем не аналогия.
    Помницца, был тут один казахо-армянин, воспевавший оды оценке 9.6 Санчеза. Интересно, как там в скумовском манямирке?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: