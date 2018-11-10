Алексис Санчес хочет уйти из "Юнайтед"

Агент нападающего Алексиса Санчеса начал процесс по вызволению своего клиента из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Санчес присоединился к "красным дьяволам" менее года назад, однако самая высокая зарплата в Премьер-Лиге стала слабым утешением для 29-летнего чилийца, который никак не освоится в МЮ и забил лишь один гол в 24 матчах.



Как сообщает The Times, Алексис чувствует себя одиноким, усталым и игнорируемым на "Олд Траффорд". Санчес не желает оставаться в "Юнайтед" и хочет уйти в другой клуб с возобновлением трансферного окна в январе.



По информации издания, Санчес уже отдал соответствующее указание своему агенту Фернандо Фелисевичу, который теперь прощупывает почву на предмет заинтересованных в его клиенте клубов.



Предпочтением самого Алексиса является ПСЖ, с которым он контактировал еще летом 2017, но тогда французский гранд решил потратиться на Килиана Мбаппе.