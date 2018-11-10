Алексис Санчес хочет уйти из "Юнайтед"
Агент нападающего Алексиса Санчеса начал процесс по вызволению своего клиента из "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Санчес присоединился к "красным дьяволам" менее года назад, однако самая высокая зарплата в Премьер-Лиге стала слабым утешением для 29-летнего чилийца, который никак не освоится в МЮ и забил лишь один гол в 24 матчах.
Как сообщает The Times, Алексис чувствует себя одиноким, усталым и игнорируемым на "Олд Траффорд". Санчес не желает оставаться в "Юнайтед" и хочет уйти в другой клуб с возобновлением трансферного окна в январе.
По информации издания, Санчес уже отдал соответствующее указание своему агенту Фернандо Фелисевичу, который теперь прощупывает почву на предмет заинтересованных в его клиенте клубов.
Предпочтением самого Алексиса является ПСЖ, с которым он контактировал еще летом 2017, но тогда французский гранд решил потратиться на Килиана Мбаппе.
10.11.2018 21:00
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крысы бегут с тонущего корабля
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Лучшая новость за сегодня! Можно даже не продавать, а просто отдать в добрые руки, а лучше усыпить. Ленивая тварь ничего не делает, только создает кипишь в команде. дать бы по е...лу мокрой половой тряпкой двум 3,14расам, которые его купили и всунули в команду.
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Видно Маур стал заставлять отрабатывать зарплату, а так как Санчес бревно и играть писдец как не хочется решил найти других лохов
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Валютная дама сначала пела баллады о воссоединении с Гвардиолой, затем дьяволы предложили "на пол доллара выше" контракт и девчули сразу глазки загорелись, а трофеи, о которых она мечтала перешли на второй план. Валютные всегда так заканчиваюь - закон не только футбола, но и спорта в целом.
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Трансферная политика скума за гранью добра и зла. Аналогия об импотенте, который тратит бешеные деньги на дам лёгкое поведения, но не стоит, уже совсем не аналогия.
Помницца, был тут один казахо-армянин, воспевавший оды оценке 9.6 Санчеза. Интересно, как там в скумовском манямирке?
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