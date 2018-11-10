Ришарлисон отправился с "Эвертонос" на матч против "Челси"

Ришарлисон Несмотря на опасения насчет здоровья, нападающий Ришарлисон отправился с "Эвертоном" в Лондон на матч Премьер-Лиги против "Челси".

После своего перехода к "ирискам" из "Уотфорда" за примерно 40 миллионов фунтов Ришарлисон забил шесть голов в девяти матчах Премьер-Лиги, однако тренировку в четверг бразилец был вынужден пропустить.

На своей пресс-конференции главный тренер "Эвертона" Марку Силва подтвердил, что у его подопечного имеются определенные проблемы со здоровьем. Таким образом, появление Ришарлисона на поле "Стэмфорд Бридж" в воскресенье оказалось под вопросом.

Однако Sky Sports стало известно, что в пятницу Ришарлисон все же провел часть тренировки, а сегодня отправился с остальной командой в Лондон, что оставляет 21-летнему игроку сборной Бразилии шансы на участие в матче.



Метки Ришарлисон, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2018 20:00

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  1. jesus33 10.11.2018 20:05 # jesus33
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Ришарлисон отправился с "Эвертонос" на матч против "Челси"

    Источник: http://fapl.ru/posts/66558/

    ты бы хоть новости читал перед публикацией, бестолочь ты тупорылая

    (ответить)

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