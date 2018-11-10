Ришарлисон отправился с "Эвертонос" на матч против "Челси"

Несмотря на опасения насчет здоровья, нападающий Ришарлисон отправился с "Эвертоном" в Лондон на матч Премьер-Лиги против "Челси".

После своего перехода к "ирискам" из "Уотфорда" за примерно 40 миллионов фунтов Ришарлисон забил шесть голов в девяти матчах Премьер-Лиги, однако тренировку в четверг бразилец был вынужден пропустить.



На своей пресс-конференции главный тренер "Эвертона" Марку Силва подтвердил, что у его подопечного имеются определенные проблемы со здоровьем. Таким образом, появление Ришарлисона на поле "Стэмфорд Бридж" в воскресенье оказалось под вопросом.



Однако Sky Sports стало известно, что в пятницу Ришарлисон все же провел часть тренировки, а сегодня отправился с остальной командой в Лондон, что оставляет 21-летнему игроку сборной Бразилии шансы на участие в матче.