Мино Райола: "Погба помирился с Моуриньо"

Агент Мино Райола подтвердил, что полузащитнику Полю Погба удалось наладить отношения со своим тренером по "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

Отношения Погба и Моуриньо похолодели еще в прошлом сезоне, в новой кампании достигнув своей низшей точки. Поль даже был разжалован из вице-капитанов команды.



Однако недавно существовавшие разногласия были исчерпаны, что сразу же нашло отражение на игре 25-летнего Погба, который помог "Юнайтед" одержать четыре победы в шести последних матчах.



"Он (Погба) наладил свои отношения с Моуриньо. Теперь он в более благоприятной атмосфере, потому что он чувствует себя важным в Манчестере. Пускай даже если Турин остается в его сердце", — сообщил Райола Raisport.