Мино Райола: "Погба помирился с Моуриньо"

Жозе Моуриньо и Поль Погба Агент Мино Райола подтвердил, что полузащитнику Полю Погба удалось наладить отношения со своим тренером по "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

Отношения Погба и Моуриньо похолодели еще в прошлом сезоне, в новой кампании достигнув своей низшей точки. Поль даже был разжалован из вице-капитанов команды.

Однако недавно существовавшие разногласия были исчерпаны, что сразу же нашло отражение на игре 25-летнего Погба, который помог "Юнайтед" одержать четыре победы в шести последних матчах.

"Он (Погба) наладил свои отношения с Моуриньо. Теперь он в более благоприятной атмосфере, потому что он чувствует себя важным в Манчестере. Пускай даже если Турин остается в его сердце", — сообщил Райола Raisport.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба, Райола

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2018 18:00

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