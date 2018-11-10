Пол Инс не хочет, чтобы Лукаку сыграл в дерби Манчестера

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс надеется, что дерби против "Манчестер Сити" команда Жозе Моуриньо проведет без нападающего Ромелу Лукаку.

Напомним, Лукаку пропустил два последних матча "Юнайтед" из-за мышечной травмы, а до этого не мог забить на протяжении девяти игр кряду.



В пятницу бельгиец возобновил тренировки, однако Инс совершенно не хочет видеть Лукаку на поле "Этихад" в воскресенье. Пол считает, что без тяжелого и неповоротливого Ромелу команда играет лучше.



"Результаты налицо. Против "Ювентуса" в среду Алексис Санчес играл гораздо лучше, когда поблизости него не было Лукаку, и это не совпадение. Да и в целом, когда он не играет, "Юнайтед" смотрится более классной командой".



"Без Лукаку, чем пинать мяч далеко вперед и надеяться на лучшее, игроки "Юнайтед" вынуждены активнее играть через фланги и открываться для передач за спинами защитников".



"Отсутствие Лукаку вынуждает"Юнайтед" играть иначе. И я бы зашел дальше: без него за ними интересно наблюдать, они снова играют в качественный футбол! Они играют в стиле "Юнайтед", к которому привык я", —цитирует Инса Daily Mirror.