Пол Инс не хочет, чтобы Лукаку сыграл в дерби Манчестера

Ромелу Лукаку Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс надеется, что дерби против "Манчестер Сити" команда Жозе Моуриньо проведет без нападающего Ромелу Лукаку.

Напомним, Лукаку пропустил два последних матча "Юнайтед" из-за мышечной травмы, а до этого не мог забить на протяжении девяти игр кряду.

В пятницу бельгиец возобновил тренировки, однако Инс совершенно не хочет видеть Лукаку на поле "Этихад" в воскресенье. Пол считает, что без тяжелого и неповоротливого Ромелу команда играет лучше.

"Результаты налицо. Против "Ювентуса" в среду Алексис Санчес играл гораздо лучше, когда поблизости него не было Лукаку, и это не совпадение. Да и в целом, когда он не играет, "Юнайтед" смотрится более классной командой".

"Без Лукаку, чем пинать мяч далеко вперед и надеяться на лучшее, игроки "Юнайтед" вынуждены активнее играть через фланги и открываться для передач за спинами защитников".

"Отсутствие Лукаку вынуждает"Юнайтед" играть иначе. И я бы зашел дальше: без него за ними интересно наблюдать, они снова играют в качественный футбол! Они играют в стиле "Юнайтед", к которому привык я", —цитирует Инса Daily Mirror.



Метки Инс, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2018 17:00

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  1. osivori 10.11.2018 17:55 # osivori
    давно об этом известно всем, кроме самого мукаки, который из себя стрельцова корчит, кстати и чилиец недалеко находиться со своей зряплатой да покпа следует призадуматься

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  2. bushido 10.11.2018 17:40 # bushido
    норм опустил лакаку, и ведь расизм не предьявить инсу

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  3. sj606 10.11.2018 17:31 # sj606
    а ведь он прав

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