Давид Сильва: "Теперь "Сити" является превосходящей силой в Манчестере"

Давид Сильва и Поль Погба Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва убежден, что теперь его клуб является самой грозной силой в городе, а не "Манчестер Юнайтед".

В ближайшее воскресенье на "Этихад" состоится 177-е дерби Манчестера с учетом всех соревнований. Предыдущая встреча команд завершилась волевой победой "красных дьяволов" со счетом 2:3, однако это не помешало "горожанам" выиграть Премьер-Лигу и финишировать с 19-ю очками преимущества над соседями.

По мнению Сильвы, смена власти в Манчестере произошла гораздо раньше. За отправную точку Давид берет победу "Сити" на "Олд Траффорд" в 2011 году со счетом 1:6.

"Вы сказали, что после ухода Фергюсона мы никогда не финишировали ниже "Юнайтед". Возможно, эта статистика — хорошее свидетельство того, что в Манчестере произошла смена власти. За то время, что я здесь выступаю, дерби стало другим. Поворотным моментом является наша победа 1:6 на их поле — с тех пор, думаю, все складывается по-другому".

"Когда мы встречаемся с ними здесь или где-либо еще, они демонстрируют повышенное уважение к нами, нежели прежде. Ты всегда уважаешь своего соперника, с кем бы ни играл, но теперь "Сити" воспринимается "Юнайтед" по-другому. Теперь мы являемся превосходящей силой", — сообщил Сильва ESPN.



Метки Манчесте Юнайтед, Манчестер Сити, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 822

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Последние комментарии:




  1. silva77 10.11.2018 17:58 # silva77
    Вобще то Говнайтед не из Манчестера а с Стретфорда

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  2. osivori 10.11.2018 17:56 # osivori
    как бы маур их превосходно не нагнул

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  3. silva77 10.11.2018 17:55 # silva77
    Самый топовый волшебник Сити

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  4. arsenalekc 10.11.2018 17:38 # arsenalekc
    МЮ был лучшим десятилетия.
    Мешкам еще расти да расти до величия МЮ.

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  5. toha-bludsikir 10.11.2018 17:27 # toha-bludsikir
    Отрицать будут только отбитые сектанты

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  6. mancityman 10.11.2018 17:21 # mancityman
    Лучший !

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  7. ssa 10.11.2018 17:18 # ssa
    обычно после таких вьюх следует фиаско, завтра глянем.

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  8. sj606 10.11.2018 16:49 # sj606
    city футбольный клуб без истории ... мешки

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  9. lfc-in-my-heart 10.11.2018 16:41 # lfc-in-my-heart
    Сити всю историю является доминирующей силой в Манчестере, ведь Юнайтед - это пригород, деревня!!!

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  10. mcfc-fantactic 10.11.2018 16:40 # mcfc-fantactic
    Как же здорово, что мы подписали Пепа, а не мавринью...просто писец, как представлю что могло бы быть наоборот...заворот кишок начинается. 1:6 на ,,унитазе" отлично макнули скумобл,ядей.

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  11. manutd-20champ 10.11.2018 16:32 # manutd-20champ
    ворковать никому не запрещено

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  12. yela 10.11.2018 16:27 # yela
    Понятное дело стали доминировать над брёвнами МЮ, которые делают по четыре касания в центре поля, когда Сити играет в одно.

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  13. sisyazavr 10.11.2018 16:15 # sisyazavr
    Сити давно лучше Ман Уныния

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