Давид Сильва: "Теперь "Сити" является превосходящей силой в Манчестере"
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва убежден, что теперь его клуб является самой грозной силой в городе, а не "Манчестер Юнайтед".
В ближайшее воскресенье на "Этихад" состоится 177-е дерби Манчестера с учетом всех соревнований. Предыдущая встреча команд завершилась волевой победой "красных дьяволов" со счетом 2:3, однако это не помешало "горожанам" выиграть Премьер-Лигу и финишировать с 19-ю очками преимущества над соседями.
По мнению Сильвы, смена власти в Манчестере произошла гораздо раньше. За отправную точку Давид берет победу "Сити" на "Олд Траффорд" в 2011 году со счетом 1:6.
"Вы сказали, что после ухода Фергюсона мы никогда не финишировали ниже "Юнайтед". Возможно, эта статистика — хорошее свидетельство того, что в Манчестере произошла смена власти. За то время, что я здесь выступаю, дерби стало другим. Поворотным моментом является наша победа 1:6 на их поле — с тех пор, думаю, все складывается по-другому".
"Когда мы встречаемся с ними здесь или где-либо еще, они демонстрируют повышенное уважение к нами, нежели прежде. Ты всегда уважаешь своего соперника, с кем бы ни играл, но теперь "Сити" воспринимается "Юнайтед" по-другому. Теперь мы являемся превосходящей силой", — сообщил Сильва ESPN.
10.11.2018 16:00
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Последние комментарии:
Вобще то Говнайтед не из Манчестера а с Стретфорда
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как бы маур их превосходно не нагнул
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Самый топовый волшебник Сити
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МЮ был лучшим десятилетия.
Мешкам еще расти да расти до величия МЮ.
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Отрицать будут только отбитые сектанты
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Лучший !
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обычно после таких вьюх следует фиаско, завтра глянем.
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city футбольный клуб без истории ... мешки
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Сити всю историю является доминирующей силой в Манчестере, ведь Юнайтед - это пригород, деревня!!!
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Как же здорово, что мы подписали Пепа, а не мавринью...просто писец, как представлю что могло бы быть наоборот...заворот кишок начинается. 1:6 на ,,унитазе" отлично макнули скумобл,ядей.
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ворковать никому не запрещено
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Понятное дело стали доминировать над брёвнами МЮ, которые делают по четыре касания в центре поля, когда Сити играет в одно.
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Сити давно лучше Ман Уныния
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