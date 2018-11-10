Давид Сильва: "Теперь "Сити" является превосходящей силой в Манчестере"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва убежден, что теперь его клуб является самой грозной силой в городе, а не "Манчестер Юнайтед".

В ближайшее воскресенье на "Этихад" состоится 177-е дерби Манчестера с учетом всех соревнований. Предыдущая встреча команд завершилась волевой победой "красных дьяволов" со счетом 2:3, однако это не помешало "горожанам" выиграть Премьер-Лигу и финишировать с 19-ю очками преимущества над соседями.



По мнению Сильвы, смена власти в Манчестере произошла гораздо раньше. За отправную точку Давид берет победу "Сити" на "Олд Траффорд" в 2011 году со счетом 1:6.



"Вы сказали, что после ухода Фергюсона мы никогда не финишировали ниже "Юнайтед". Возможно, эта статистика — хорошее свидетельство того, что в Манчестере произошла смена власти. За то время, что я здесь выступаю, дерби стало другим. Поворотным моментом является наша победа 1:6 на их поле — с тех пор, думаю, все складывается по-другому".



"Когда мы встречаемся с ними здесь или где-либо еще, они демонстрируют повышенное уважение к нами, нежели прежде. Ты всегда уважаешь своего соперника, с кем бы ни играл, но теперь "Сити" воспринимается "Юнайтед" по-другому. Теперь мы являемся превосходящей силой", — сообщил Сильва ESPN.