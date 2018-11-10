Дзола: "Баркли — один из лучших полузащитников в стране"

Джанфранко Дзола, ассистент главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, назвал Росса Баркли одним из лучших полузащитников в стране.

После своего перехода к "синим" в январе Баркли сыграл лишь четыре матча при Антонио Конте. Зато с назначением Сарри англичанин принялся стремительно прогрессировать, превратившись в основного игрока команды.



Дзола считает, что столь заметный прогресс Баркли стал возможен благодаря тому, что Росс окончательно решил свои проблемы со здоровьем, а также благодаря тактической грамотности, которую придал игроку Сарри.



"Он перенес большую травму, которая помешала ему играть в свой лучший футбол в предыдущие годы. Нужно об этом помнить. Для него важен стиль, в котором мы действуем, потому что с ним он выглядит более совершенным игроком".



"Мы всегда знали, что он обладает физическими данными и техникой. Но чтобы играть на позиции в центре поля, ему не хватало тактической грамотности, оборонительной грамотности".



"Теперь он очень хорош в этом отношении, и это делает его еще более классным игроком. Эти вещи, а также все те, которыми он уже обладал, делают его одним из лучших полузащитников в стране", — цитирует Дзолу Sky Sports.