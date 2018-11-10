Дзола: "Баркли — один из лучших полузащитников в стране"

Росс Баркли Джанфранко Дзола, ассистент главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, назвал Росса Баркли одним из лучших полузащитников в стране.

После своего перехода к "синим" в январе Баркли сыграл лишь четыре матча при Антонио Конте. Зато с назначением Сарри англичанин принялся стремительно прогрессировать, превратившись в основного игрока команды.

Дзола считает, что столь заметный прогресс Баркли стал возможен благодаря тому, что Росс окончательно решил свои проблемы со здоровьем, а также благодаря тактической грамотности, которую придал игроку Сарри.

"Он перенес большую травму, которая помешала ему играть в свой лучший футбол в предыдущие годы. Нужно об этом помнить. Для него важен стиль, в котором мы действуем, потому что с ним он выглядит более совершенным игроком".

"Мы всегда знали, что он обладает физическими данными и техникой. Но чтобы играть на позиции в центре поля, ему не хватало тактической грамотности, оборонительной грамотности".

"Теперь он очень хорош в этом отношении, и это делает его еще более классным игроком. Эти вещи, а также все те, которыми он уже обладал, делают его одним из лучших полузащитников в стране", — цитирует Дзолу Sky Sports.



Метки Баркли, Дзола, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2018 15:00

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  1. pauk 10.11.2018 15:16 # pauk
    Но как же Хендерсон

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  2. ccchelsea 10.11.2018 15:08 # ccchelsea
    Адекватно. Пока Клопп продолжает руинить талант Лалланы, топарь Сарри реанимирует талант Росса.

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