Мина: "Эвертон" всегда был важным клубом для меня"

Защитник Йерри Мина рассказал, что "Эвертон" всегда был для него важным клубом, также опровергнув слухи, что мог перейти в "Манчестер Юнайтед".

Английская пресса принялась настойчиво сватать Мину в клубы Премьер-Лиги после того, как Йерри с лучшей стороны проявил себя за сборную Колумбии на Чемпионате Мира в России.



В конце концов Мина перешел из "Барселоны" в "Эвертон" за 28.5 миллионов фунтов, поддавшись уговорам главного тренера "ирисок" Марку Силвы. Что касается "Юнайтед", то эти слухи не имели под собой основания.



"Правда заключается в том, что Марку разговаривал со мной каждый день, зазывая меня в Англию. Я постоянно следил за английским футболом, когда рос в Колумбии. Я смотрел матчи "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Эвертона" и "Тоттенхэма", но "Эвертон", если честно, всегда был важным клубом для меня. Я следил за ними еще в те времена, когда Феллайни играл здесь, также я помню Аарона Леннона".



"Как я уже сказал, для меня было важно то, что, пока я отдыхал и поддерживал форму после Чемпионата Мира, Марку постоянно звонил мне и говорил: "Приезжай сюда, играй за нас". Для меня было очень важно, что он так верит в меня. Сидя здесь сейчас, я понимаю, что это было правильное решение. Это было лучшее решение, что я мог принять. Я всегда был сосредоточен на "Эвертоне". Что касается "Манчестер Юнайтед", то это были только разговоры моего агента", — цитирует Мину The Guardian.