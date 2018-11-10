Гвардиола не жалеет о своих комментариях насчет Погба

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не жалеет о своих комментариях насчет полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба накануне предыдущего городского дерби.

Накануне апрельского дерби Манчестера, когда Погба вдохновил "красных дьяволов" на волевую победу со счетом 2:3, Гвардиола внезапно заявил, что агент Мино Райола предлагал "горожанам" приобрести Поля.



Те комментарии наделали много шума и, как кажется, зарядили самого Погба на блестящую игру против "Сити". Однако Гвардиола ни о чем не жалеет.



"Вообще, существует не так много вещей, о которых я жалею. Это вопрос к его агенту, его словам. Теперь это в прошлом. Предыдущий матч мы проиграли, но каждый матч — это новая история и новая глава".



"Мы осознаем, насколько они сильны. Когда он доминируют и создают моменты, то легко побеждают. Но теперь есть ощущение, что они могут наказать тебя, и когда ты контролируешь игру".



"Я бы хотел сыграть так же, как 75 минут против "Юнайтед" в апреле. Тогда "Юнайтед" показал, что им достаточно 10-15 минут, чтобы создать кучу моментов. Когда у них есть мяч и игроки впереди, они всегда могут что-то создать", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.