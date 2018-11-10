Дзола уверен, что Жиру и Мората будут много забивать

Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола уверен, что нападающие Оливье Жиру и Альваро Мората забьют много голов в этом сезоне.

С недавних Мората демонстрирует определенные успехи возле чужих ворот, отличившись четыре раза в четырех последних матчах, хотя до этого забил лишь два в 20.



Чо касается Жиру, то его гол в ворота БАТЭ посреди недели стал для него первым за "синих" за последние полгода. Однако Дзола не сомневается, что Маурицио Сарри заставит нападающих забивать более регулярно.



"Наверное, вы ожидаете, что основные нападающие должны быть главными бомбардирами команды, но так не всегда бывает, особенно когда ты играешь иным образом".



"Сарри требует от нападающих выполнять большой объем работы на команду, и даже если они не забивают, они все равно важны для команды. Думаю, они адаптируются к этому".



"В данный момент они нагружены работой на команду и уделяют меньше внимания голам. Но голы к ним придут. Я уверен в этом на 100 процентов. Они демонстрируют хороший настрой в матчах и на тренировках".



"Нападающие всегда забивают много голов у Маурицио. Возможно, не сразу, но в конце концов они начинают забивать. Надеюсь, у нас будет так же", — сообщил Дзола Sky Sports.