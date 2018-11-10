Почеттино считает, что Кейн слишком одержим голами

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его нападающий Харри Кейн слишком одержим голами.

В последние сезоны Кейн зарекомендовал себя как проверенный бомбардир, завоевав две "Золотых бутсы" Премьер-Лиги и "Золотую бутсу" Чемпионата Мира в России.



Посреди недели 25-летний Кейн отметился дублем против ПСВ в Лиге Чемпионов, и теперь на счету Харри уже 150 голов за "шпор". Однако Почеттино кажется, что порой огромное желание забить работает против нападающего.



"Он киллер, он убийца. Все, что он делает, он делает ради того, чтобы прикончить голкипера. Он хочет забивать голы, он так целеустремлен в этом отношении".



"Он так одержим голами, что иногда это оборачивается против него, когда ему удается отличиться. Потому что иногда тебе нужно больше свободы, а не быть одержимым".



"Он научится этому, потому что все еще молод, но теперь становится более зрелым игроком. Я не удивлен его голевым достижениями, потому что он так целеустремлен на тренировках. Тебе приходится останавливать его, потому что он всегда хочет тренироваться и совершенствоваться, и это удивительно", — цитирует Почеттино Sky Sports.