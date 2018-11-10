"Арсенал" задумывается о покупке нападающего в январе

Травма Данни Уэлбека может заставить "Арсенал" выйти на трансферный рынок для покупки нападающего в январе, и одна большая цель уже есть на радаре у "канониров".

В минувший четверг Уэлбек получил тяжелую травму стопы в матче Лиги Европы против "Спортинга" и до сих пор находится в госпитале. По информации Daily Mail, доктора зафиксировали у Данни перелом, вывих и повреждение связок правой лодыжки.



В данный момент решается вопрос об операции, но скорее всего в этом сезоне 27-летний англичанин уже не сыграет. Потеря Уэлбека лишает главного тренера "канониров" Унаи Эмери дублера для Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Лакасетта.



Теперь, помимо пары своих основных нападающих, Эмери может рассчитывать впереди лишь на 19-летнего Эдди Нкетиа, что рискует стать проблемой для "Арсенала", который в этом сезоне ведет борьбу на четырех фронтах.



Как сообщает Daily Mirror, на "Эмирейтс" всерьез задумались о покупке нападающего в январе и уже присматриваются к восходящей звезде "Лилля" Николя Пепе, который просто сенсационным образом начал этот сезон.



В 12 матчах Лиги 1 23-летний Пепе забил восемь голов и еще семь раз ассистировал партнерам. Скауты больших клубов, включая "Баварию" и "Челси", внимательно следят за успехами нападающего, который теперь оценивается в 45 миллионов фунтов.