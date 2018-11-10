Клопп считает, что "Сити" должен понести наказание, если нарушил ФФП

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что поддерживает идею финансового фейр-плей и считает, что "Манчестер Сити" должен понести наказание, если действительно нарушил установленные УЕФА правила.

На этой неделе немецкий журнал Der Spiegel опубликовал несколько материалов о том, что "Сити" грубо нарушал правила ФФП на протяжении нескольких лет, отделавшись символическим штрафом в 17 миллионов фунтов в 2014 году.

Уже сейчас слышны призывы к УЕФА заново устроить проверку финансов "Сити" и ПСЖ, который тоже стал объектом расследования журналистов. По мнению Клоппа, это было бы справедливо, потому что правила должны быть едины для всех — как и неотвратимость наказания.

"Я слышал о публикации Der Spiegel, но еще не успел ее прочитать. Мне сложно это комментировать, и я лишь могу сказать, что по своей сути ФФП — это действительно хорошая вещь. И раз уж эти правила действуют, их необходимо соблюдать".

"Я не имею понятия, как обстоят дела на самом деле. Я слышал, что это касается ПСЖ и "Сити". Не уверен, затронуты ли другие клубы. Больше мне нечего сказать".

"Я правда считаю ФФП хорошей вещью, потому что он устанавливает правила и тому подобное. Если у них все в порядке, значит в порядке. Если нет, кто-нибудь должен что-нибудь предпринять. Это все, что я могу сказать, но я не знаю, как все на самом деле", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2018 09:00

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  1. naby-keita 10.11.2018 10:33 # naby-keita
    "И раз уж эти правила действуют, их необходимо соблюдать"

    нормальный человек не станет придумывать и додумывать вместо Клоппа, а просто примет все как есть. Но только не оБОССанный fapl.ru

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  2. justlfcfan 10.11.2018 10:22 # justlfcfan
    мне бы фантазию михайло, как он между строк умеет читать, такое оттуда вычитывает, порой, что диву даешься!!!

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  3. asnural 10.11.2018 10:06 # asnural
    Лишить титулов и отправить в чемпионат казахстана

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