12-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 10 ноября шестью поединками стартует 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КАРДИФФ — БРАЙТОН 15:30



В своем 100-м матче у руля "Кардиффа" Нил Уорнок сразится с "Брайтоном" — соперником, который в теории вполне по зубам "ласточкам". Дело в том, что "чайки" продолжают очень скверно играть на выезде и сейчас вот уже 19 поединков в Премьер-Лиге за пределами своего стадиона не знают побед. "Брайтон" потерпел только одно поражение в 11 последних встречах с "Кардиффом" в рамках чемпионата, однако в высшем дивизионе эти соперники прежде никогда не пересекались.



Полузащитник "Кардиффа" Харри Артер дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек, а вот Джо Роллс свое наказание продолжительностью в три матча уже отбыл. Эшли Ричардс и Кеннет Зохоре травмированы.



У вингера "Брайтона" Алирезы Джаханбакша проблемы с задней поверхностью бедра. Он, вероятно, составит компанию в лазарете Дэвиду Баттону, Паскалю Гроссу и Дэви Пропперу.



ХАДДЕРСФИЛД — ВЕСТ ХЭМ 18:00



В минувший понедельник "Хаддерсфилд", наконец, отпраздновал свою первую победу в этом сезоне Премьер-Лиги, одолев еще более безнадежный "Фулхэм". "Вест Хэм" на выезде не блещет, набрав четыре очка в пяти матчах за пределами своего стадиона, однако на выходных "молотобойцы" отвели душу на "Бернли" (4:2), впервые выиграв за четыре последних поединка в Премьер-Лиге. В прошлом сезоне "терьеры" оказались единственной командой, победившей "Вест Хэм" дома и на выезде.



Защитник "Хаддерсфилда" Эрик Дурм оправился после небольшой травмы, которая заставила его пропустить последний матч. Данни Уильямс уже возобновил тренировки, но его форма вызывает вопросы.



Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл все еще дисквалифицирован. Проблемы Педро Обианга с коленом не выглядят значительными. Джек Уилшир и Энди Кэрролл могут вернуться после международного перерыва.



ЛЕСТЕР — БЕРНЛИ 18:00





"Лестер" впервые сыграет на "Кинг Пауэр" после трагической гибели своего владельца близ стадиона 27 октября. Главный тренер "лис" Клод Пюэль выразил надежду, что его подопечным удастся найти "правильный баланс между эмоциями и концентрацией" — в гостях у "Кардиффа" им это сделать удалось. Что касается "Бернли", то к этому матчу "бордовые" подходят с серией из трех поражений подряд с общей разницей мячей 2:13. "Лестер" не проигрывает дома против "Бернли" уже в семи матчах чемпионата — с минимального поражения в ноябре 2007 в рамках Чемпионшипа.



Из-за травм колена "Лестер" будет лишен Харри Магуайра и Джеймса Мэддисона. Даниэль Амарти давно отсутствует с повреждением лодыжки.



"Бернли" предстоит оценить состояние защитника Джеймса Тарковски, над которым нависла угроза операции на грыже. Джек Корк и Фил Бардсли снова в строю.



НЬЮКАСЛ — БОРНМУТ 18:00



Это будет встреча двух наиболее удаленных друг от друга клубов в Премьер-Лиге. Речь, конечно, о географической дистанции, хотя дистанция в таблице тоже достаточно велика. Несмотря на то, что в прошлый уикенд "Ньюкасл" одержал свою первую победу в сезоне, а "Борнмут" в концовке лишился ничьей против "Манчестер Юнайтед", между соперниками все еще 14 очков разницы. "Вишенки" выиграли оба своих последних выезда к "сорокам" в рамках Премьер-Лиги.



"Ньюкасл" буден лишен Джамаала Ласселлса, Джонджо Шелви и Йосинори Муто.



После трех матчей отсутствия с травмой лодыжки возобновил тренировки нападающий "Борнмута" Джошуа Кинг.



САУТГЕМПТОН — УОТФОРД 18:00



Поговаривают, что Марку Хьюзу не избежать увольнения, если его "Саутгемптон" не одержит победу против "Уотфорда". В 11 первых матчах сезона "святые" выиграли лишь раз и забили только семь голов, что не может не удручать владельцев клуба, на этой неделе уволивших вице-президента Леса Рида и технического директора Мартина Хантера. В отличие от Хьюза, Хави Грасия находится на пороге подписания нового контракта с "шершнями", и сделать это, наверное, ему бы хотелось на фоне хорошего результата. Кстати, свою работу в "Уотфорде" Грасия начал со встречи с "Саутгемптоном" в Кубке Англии, но тогда потерпел минимальное поражение.



"Саутгемптон" надеется, что полузащитник Марио Лемина успеет восстановиться в срок после растяжения бедра. Уэсли Худт под вопросом из-за инфекции в области стопы.



Капитан "Уотфорда" Трой Дини пропустил три последних матча с травмой задней поверхности бедра, но в субботу может вернуться на поле. Этьен Капу дисквалифицирован. Дарил Янмат, Себастьян Предль и Том Клеверли все еще лечатся.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ТОТТЕНХЭМ 20:30 Онлайн-трансляция



"Кристал Пэлас" находится всего в трех очках от дна таблицы и, если рассчитывает на положительный результат в субботнем дерби, то должен проявить агрессию, как сделал это недавно против "Арсенала" и не сделал против "Челси" в прошлый уикенд. "Тоттенхэм" не может позволить себе потерю очков, если надеется уйти на международный перерыв, занимая место в топ-4. "Шпоры" выиграли все шесть последних встреч с "орлами" в рамках Премьер-Лиги, пропустив в них только один гол.



В лазарете "Кристал Пэлас" остаются Скотт Данн, Джоэл Уорд, Кристиан Бентеке и Коннор Уикхэм.



Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле уже не сыграет в этом году из-за травмы связок лодыжки. Эрик Дайер и Виктор Ваньяма восстановились после своих повреждений.