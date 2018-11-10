Линделеф верит, что победа в дерби стала бы переломным моментом сезона для МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф считает, что победа в дерби против "Манчестер Сити" могла бы стать переломным моментом для его команды.

К воскресному дерби на "Этихад" "красные дьяволы" подходят с девятью очками отставания от вершины Премьер-Лиги, успев потерпеть уже три поражения со старта сезона.



Однако посреди недели "Юнайтед" получил мощный заряд уверенности, сенсационно обыграв "Ювентус" в Лиге Чемпионов. Если к этому успеху удастся добавить победу в городском дерби, дальше все может быть совсем по-другому для "дьяволов", уверен Линделеф.



"Думаю, да. Естественно, мы хотим побеждать в каждом матче, но начало сезона выдалось достаточно сложным для нас. Однако в последних матчах мы добились кое-каких хороших результатов, и нам просто нужно продолжать упорно трудиться каждый день, двигаясь вперед матч за матчем".



"У "Сити" очень хорошая хорошая команда, особенно хорошо они играют дома. Так что это будет очень тяжелое испытание, но мы абсолютно уверены, что сможем отправиться туда и доставить им проблем. Мы будем сосредоточены с самого начала матча".



"Ювентус" и "Сити" — две совершенно разных команды, но победа в Турине вселила в нас большую уверенность, что всегда хорошо. У "Сити" очень хорошая команда с очень хорошими игроками, поэтому ты должен быть постоянно на чеку, не расслабляясь ни на секунду".



"Ты должен быть сосредоточен и готов ко всему, поэтому я предвкушаю дерби. Надеюсь, я сыграю и помогу команде одержать очередную победу. Мы знаем, что можем обыграть любую команду", — цитирует Линделефа Daily Mail.