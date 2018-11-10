Сарри доволен прогрессом Баркли в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри выразил свое удовлетворение от прогресса полузащитника Росса Баркли в этом сезоне.

Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" в январе из "Эвертона" за 15 миллионов фунтов, Баркли никак себя не проявил в первые полгода. Однако с приходом Сарри дела 24-летнего англичанин постепенно пошли в гору.



В последние недели Росс превратился в очень важного для "синих" игрока и даже вернулся в сборную Англии. Совсем недавно у 24-летнего Баркли был период, когда он забивал в трех матчах Премьер-Лиги подряд, и такой прогресс радует Сарри.



"Когда я только пришел сюда, он был в беде. Затем он начал прибавлять с каждой тренировкой, с каждым матчем. Поэтому я был удивлен его способностью столь быстро адаптироваться в первый месяц — но не в два последующих".



"Мне он очень нравится, потому что я считаю его совершенным игроком. Он обладает отменными физическими данными, он быстр и очень хорош технически. Он хорошо бьет с левой ноги и с правой. Он улучшает мастерство паса. Он стал мыслить быстрее и прибавляет в тактическом понимании игры".



"Думаю, он на пути к тому, чтобы стать очень важным игроком, и не только в Англии. В данный момент Баркли, с тактической точки зрения, на шаг впереди Рубена Лофтус-Чика. Лофтус-Чик начал с нами работать позже, потому что в начальной стадии сезона он перенес две-три небольших травмы", — цитирует Сарри The Guardian.