Моуриньо рассказал, как ему удалось раскрыть талант Мартиаля

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что он специально создавал препятствия перед нападающим Антони Мартиалем, чтобы помочь тому реализовать свой талант.

В последние недели 22-летний француз превратился в ключевого игрока "красных дьяволов", забив пять голов в шести матчах, хотя до старта сезона казалось, что Моуриньо охотно бы с ним расстался.



Однако Моуриньо уверяет, что никогда не переставал верить в Антони. По мнению Жозе, последние успехи нападающего демонстрируют, что он выбрал правильный подход.



"Я никогда не отчаивался насчет него. Меня никогда не покидало ощущение, что это правильный подход к нему, даже несмотря на некоторые сложные моменты, которые у него были".



"Я знал, что ему необходимо преодолеть некоторые барьеры, которые я ставлю на его пути, чтобы стать игроком действительно высочайшего уровня. С его талантом ему это под силу, потому что его талант феноменален".



"Ему просто важно понять, что значит быть игроком топ-уровня, потому что существует разница между талантом топ-уровня и игроком топ-уровня", — сообщил Моуриньо MUTV.