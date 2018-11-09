Гвардиола ответил на слова Алвеса о том, что работа с ним была лучше секса

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не согласился со своим бывшим подопечным по "Барселоне" Дани Алвесом, который заявил, что работа под началом каталонского специалиста была "лучше, чем секс".

На пресс-конференции перед воскресным дерби против "Манчестер Юнайтед" Гвардиола ответил на ряд серьезных вопросов, а также тренера "горожан" попросили прокомментировать недавние слова Алвеса, который выразил свое восхищение периодом совместной работой с Хосепом и даже заявил, что это было "лучше, чем секс".

"Я предпочитаю секс — с большим перевесом", — пошутил Гвардиола.

Добавим, Алвес был одной из звезд "Барселоны" под руководством Гвардиолы, которая выигрывала трофей Лиги Чемпионов в 2009 и 2011 годах.



Метки Алвес, Барселона, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2018 22:35

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