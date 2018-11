Гвардиола ответил на слова Алвеса о том, что работа с ним была лучше секса

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не согласился со своим бывшим подопечным по "Барселоне" Дани Алвесом, который заявил, что работа под началом каталонского специалиста была "лучше, чем секс".

На пресс-конференции перед воскресным дерби против "Манчестер Юнайтед" Гвардиола ответил на ряд серьезных вопросов, а также тренера "горожан" попросили прокомментировать недавние слова Алвеса, который выразил свое восхищение периодом совместной работой с Хосепом и даже заявил, что это было "лучше, чем секс".



"Я предпочитаю секс — с большим перевесом", — пошутил Гвардиола.



Добавим, Алвес был одной из звезд "Барселоны" под руководством Гвардиолы, которая выигрывала трофей Лиги Чемпионов в 2009 и 2011 годах.





Pep Guardiola's got his priorities straight, Dani Alves on the other hand... pic.twitter.com/mswxSNoHjz