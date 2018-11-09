"Лестер" поставит статую в честь погибшего владельца клуба

"Лестер" объявил о своих планах поставить статую близ "Кинг Пауэр" в честь погибшего владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи.

На текущей неделе игроки "Лестера" со своим тренером Клодом Пюэлем вернулись из Бангкока, проводив в последний путь Шриваддханапрабху, который погиб вместе с четырьмя другими людьми в результате крушение вертолета около клубного стадиона 27 октября.



В память о тайском бизнесмене, который сделал для "лис" так много хорошего, клуб решил поставить статую. Об этом сообщил сын Вишая Айяватт накануне домашнего матча против "Бернли".



"Мы никогда не сможем отблагодарить его за все то, что он сделал для нас — для меня как своего сына, для нас как для его семьи, для каждого, кто связан с "Лестером", а также для всех остальных".



"Мы намерены увековечить его память и сохранить его наследие. Продолжающийся рост клуба, наша новая тренировочная база и планируемое расширение стадиона помогут нам воплотить его видение того, как должен развиваться "Лестер", — цитирует Шриваддханапрабху-младшего BBC.



Также сегодня стало известно, что на матче против "Бернли" будут прсутствовать трое предшественников Пюэля на посту главного тренера "Лестера": Клаудио Раньери, Найджел Пирсон и Крейг Шекспир.