Стерлинг заключил новый контракт с "Манчестер Сити"

Вингер Рахим Стерлинг заключил с "Манчестер Сити" новый контракт, рассчитанный до лета 2023 года.

Летом 2017 ходили упорные слухи, что "горожане" могут выменять Стерлинга на Алексиса Санчеса, тогда выступавшего за "Арсенал". Однако Хосеп Гвардиола заблокировал эту рокировку и дал понять, что верит в Рахима.



Почувствовав доверие своего тренера, Стерлинг выдал лучший сезон в своей карьере. Рахим забил 23 гола, выиграл Премьер-Лигу с Кубком Лиги, а затем поехал со сборной Англии на Чемпионат Мира, где остановился в шаге от финала.



Этот сезон 23-летний вингер тоже начал очень убедительно, забив семь голов и отдав пять результативных передач в 14 матчах. Своей отличной игрой Стерлинг только подогревал спекуляции относительно своего будущего, ведь предыдущий контракт Рахима истекал уже в конце следующей кампании.



Однако после нескольких месяцев переговоров Стерлинг все-таки согласился связать свое будущее с "Сити". Предполагается, что новый контракт увеличил зарплату Рахима со 120 до 300 тысяч фунтов в неделю и сделал его самым высокооплачиваемым английским футболистом.



"Я рад подписать новый контракт. Я добился невероятного прогресса здесь. С первой минуты я чувствовал, что сделал правильный выбор, перебравшись сюда. Теперь я пожинаю плоды, и я действительно благодарен за это", — сообщил Стерлинг.



Добавим, что в 2015 году "Сити" заплатил за Стерлинга "Ливерпулю" 49 млн. фунтов. С тех пор Рахим сыграл 155 матчей, забил 51 гол и отдал 29 передач. Футболку сборной Англии вингер надевал 46 раз.