Стерлинг заключил новый контракт с "Манчестер Сити"

Рахим Стерлинг Вингер Рахим Стерлинг заключил с "Манчестер Сити" новый контракт, рассчитанный до лета 2023 года.

Летом 2017 ходили упорные слухи, что "горожане" могут выменять Стерлинга на Алексиса Санчеса, тогда выступавшего за "Арсенал". Однако Хосеп Гвардиола заблокировал эту рокировку и дал понять, что верит в Рахима.

Почувствовав доверие своего тренера, Стерлинг выдал лучший сезон в своей карьере. Рахим забил 23 гола, выиграл Премьер-Лигу с Кубком Лиги, а затем поехал со сборной Англии на Чемпионат Мира, где остановился в шаге от финала.

Этот сезон 23-летний вингер тоже начал очень убедительно, забив семь голов и отдав пять результативных передач в 14 матчах. Своей отличной игрой Стерлинг только подогревал спекуляции относительно своего будущего, ведь предыдущий контракт Рахима истекал уже в конце следующей кампании.

Однако после нескольких месяцев переговоров Стерлинг все-таки согласился связать свое будущее с "Сити". Предполагается, что новый контракт увеличил зарплату Рахима со 120 до 300 тысяч фунтов в неделю и сделал его самым высокооплачиваемым английским футболистом.

"Я рад подписать новый контракт. Я добился невероятного прогресса здесь. С первой минуты я чувствовал, что сделал правильный выбор, перебравшись сюда. Теперь я пожинаю плоды, и я действительно благодарен за это", — сообщил Стерлинг.

Добавим, что в 2015 году "Сити" заплатил за Стерлинга "Ливерпулю" 49 млн. фунтов. С тех пор Рахим сыграл 155 матчей, забил 51 гол и отдал 29 передач. Футболку сборной Англии вингер надевал 46 раз.



Метки контракты, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2018 21:20

Количество просмотров Просмотров: 1122

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 09.11.2018 22:37 # liverpool1892est
    Малолетние обоссаные глоры,пиздуйте делать ваши сраные уроки...завтра в туалете золотой дождь получите на перемене нах

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  2. sausage 09.11.2018 22:36 # sausage
    Стерлинг - топарём конечно. Лучшее, что есть сейчас у англичан. Единственный англичанин, который постоянно прогрессирует с самого первого появления на футбольном горизонте. Ну Кейн ещё может быть.

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  3. liverpool1892est 09.11.2018 22:29 # liverpool1892est
    И почему всякая подзалупная хэйтеровская хуета сразу активизировалась,как лакмусовая пидорасня на голубые труселя...осеннее обострение когнитивного диссонанса дает давление моче в башню...

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  4. alexomck 09.11.2018 22:27 # alexomck
    Стерлинг-Марсиаль-Месси лучшая тройка нападения в мире будет и каких-нибудь Неймара с Дибалой на замену усадить.

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  5. liverpool1892est 09.11.2018 22:21 # liverpool1892est
    Поебать...

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  6. danny949494 09.11.2018 22:19 # danny949494
    Реально, после Цверной число залупульцев свелся к минимуму.

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  7. slash-lfc 09.11.2018 22:19 # slash-lfc
    Топовый негритёнок, но наёмник.

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  8. mata05 09.11.2018 22:15 # mata05
    Павков очистил фапл от обрыганов

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  9. rimas-irsan 09.11.2018 22:04 # rimas-irsan
    заслужил, в нереальной форме сейчас находится этот топ

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  10. ba-29 09.11.2018 21:54 # ba-29
    Црвена очистила фапл от портовых. Омагад-омагад

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  11. narcot 09.11.2018 21:48 # narcot
    голубые мешки

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  12. gerrard08 09.11.2018 21:46 # gerrard08
    Как же просто наебывать манчестерских мешков.
    Диву даюсь просто)

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  13. ccchelsea 09.11.2018 21:33 # ccchelsea
    Зачем он им в чемпионшипе?

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  14. smokekush 09.11.2018 21:26 # smokekush
    Молодец , движется в правильном направлении , молодняк конешн у сити то что надо

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  15. griezmann 09.11.2018 21:26 # griezmann
    1 Манчестер Сити

    Короли на Троне!

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  16. griezmann 09.11.2018 21:23 # griezmann
    замечательная новость

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