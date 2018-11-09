Гвардиола верит, что "Сити" соблюдал правила ФФП

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не верит, что его клуб грубейшим образом нарушила правила финансового фейр-плей, но если это не так, каталонец готов к наказанию.

За последнюю неделю немецкий журнал Der Spiegel, проанализировав документы Football Leaks, опубликовал несколько историй о том, что "горожане" систематически нарушали правила ФФП и при этом сумели избежать подобающего наказания от УЕФА.



Однако Гвардиола верит, что руководители клуба соблюдают правила игры — в противном случае каталонец готов к последствиям.



"Еще в вторник я сказал, что если их цель — подорвать то, что мы делаем здесь, то никаких проблем. Мы живем своими жизнями, и то, чего мы добились, останется в наших сердцах до конца наших жизней. Все остальное — это мнения".



"Как я уже говорил, я доверяю людям в клубе. Хорошо, если мы что-то нарушили, мы будем наказаны. Если ФИФА или УЕФА скажут, что мы были неправы, мы должны будем принять наказание. Однако я верю тому, что услышал от своего клуба", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.