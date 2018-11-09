Погба пропустил тренировку "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба внезапно пропустил предпоследнюю тренировку своей команды перед дерби против "Манчестер Сити".

В апреле Погба сыграл ключевую роль в победе 2:3 над "горожанами" на "Этихад", проведя свой, возможно, лучший матч сезона 2017/18.



Однако теперь возвращение Поля на поле "Этихад" находится под вопросом. Как сообщает ESPN, в пятницу 25-летний француз не мог тренироваться в общей группе, ограничившись индивидуальным занятием в зале.



На своей пресс-конференция, которая состоялась после утренней тренировки, наставник "Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что в стане его команды нет новых "значительных" травм после победы 1:2 над "Ювентусом" в Лиге Чемпионов, и это позволяет надеяться, что Погба все-таки примет участие в дерби Манчестера в воскресенье.