Матич уверен, что Моуриньо придумает, как остановить "Сити"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич уверен, что его тренер Жозе Моуриньо придумает план, как остановить превосходящего в силе соперника в дерби против "Манчестер Сити".

Как по уровню игры, так и по очкам, "красные дьяволы" значительно уступают своим соседям в этом сезоне. Если в воскресенье "Юнайтед" уступит на "Этихад", то окажется уже в 12 очках позади "Сити". Однако Матич верит, что у его команды есть шансы, несмотря на всю сложность задачи.



"Я ожидаю очень сложного матча. У них очень хорошая команда, они играют в хороший футбол, забивают много голов в каждом матче, но у нас тоже есть свои качества, которые мы должны использовать".



"Мы должны препятствовать им развивать свои атаки, для этого есть способ, и наш тренер его знает. Мы будем готовы к матчу. Я ожидаю тяжелого матча, но в дерби возможно всякое, и мы будем готовы к этому", — сообщил Матич официальному веб-сайту МЮ.