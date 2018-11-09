"Ливерпуль" опроверг слухи о возможной продаже клуба Джоном Генри

Официальный представитель "Ливерпуля" опроверг слухи о том, что владелец клуба Джон Генри готов продать клуб.

Сегодня утром уважаемая американская газета New York Post опубликовала материал о том, что Генри в приватном порядке готов выслушать предложения насчет "Ливерпуля", начиная от суммы в 2 миллиарда долларов (1.5 млрд. фунтов).



В последние месяцы подобного рода спекуляции пугающим образом участились, однако сегодня Генри в очередной раз заверил, что собирается и дальше владеть "Ливерпулем", который он приобрел в 2010 году.



"Как бы нам ни противилось отвечать на историю подобного характера, от лица владельцев клуба я могу всецело опровергнуть эти необоснованные спекуляции. Повторюсь еще раз: клуб не продается, никакого "тайного процесса" или вроде того не ведется", — сообщил официальный представитель "красных".