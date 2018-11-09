Гвардиола: "Юнайтед" останется в гонке, даже если проиграет"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не сможет нанести сокрушительный удар по чемпионским амбициям "Манчестер Юнайтед", даже если обыграет своих соседей в воскресенье.

В прошлом сезоне "Юнайтед" помешал "Сити" оформить титул Премьер-Лиги в день дерби Манчестера, отпраздновав неожиданную победу со счетом 2:3 на "Этихад". Тем не менее, "горожане" все равно стали чемпионами, финишировав с 19 очками преимущества над "красными дьяволами".



В случае реванша в воскресенье "Сити" сможет оторваться от "Юнайтед" уже на 12 очков, однако даже при таком раскладе Гвардиола не вычеркнет соседей из числа претендентов на победу в Премьер-Лиге.



"Победим мы или проиграем, они все равно не выйдут из чемпионской гонки. В ноябре? Это невозможно. У них был тяжелый период, но они его хорошо преодолели и сейчас снова в порядке".



"Это большой клуб с большим характером, и все то время, что мы работаем здесь, мы пытаемся убедить игроков, что этот клуб никогда не сдается".



"Конечно, очными матчи между претендентами на титул являются особенными, потому что, если ты выиграешь, они не выиграют, но сейчас только ноябрь, и, возможно, дерби на "Олд Траффорд" (в марте) будет более определяющим", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.