Нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек остается в госпитале после серьезной травмы лодыжки, полученной в матче Лиги Европы против "Спортинга" в четверг вечером.

После безголевой ничьей, которая вывела "канониров" в плей-офф Лиги Европы, главный тренер лондонцев Унаи Эмери подтвердил, что Уэлбек сломал лодыжку, но предложил дождаться точного диагноза.



Сегодня "Арсенал" выпустил официальное заявление, сообщив, что 27-летний англичанин находится в госпитале. Клуб подтверждает, что Уэлбек получил "значительное повреждение", обещая предоставить подробности в ближайшие 72 часа.



Добавим, что в 16 матчах этого сезона Данни забил пять голов за "Арсенал", а накануне также был приглашен в сборную Англии на матчи против США и Хорватии. Sky Sports передает, что наставник "трех львов" Гарет Саутгейт не планирует никого вызывать вместо Данни.