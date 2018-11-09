Обамеянг и Хау — лучшие в Премьер-Лиге в октябре

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг и наставник "Борнмута" Эдди Хау были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам октября.

Прошлый месяц Обамеянг начал с выхода на замену против "Фулхэма". Пьер-Эмерик оформил дубль и помог "канонирам" победить со счетом 2:5. Затем габонец повторил то же самое — появился на замену и оформил дубль — против "Лестера".



А завершил октябрь экс-игрок дортмундской "Боруссии" своим голом в ничейном матче против "Кристал Пэлас" (2:2). В борьбе за награду Игроку Месяца 29-летний Обамеянг обошел Росса Баркли, Фернандиньо, Антони Мартиаля, Мэтта Райана и Каллума Уилсона.



Тренером Месяца на сей раз был признан 40-летний Эдди Хау, под руководством которого "Борнмут" выиграл три из четырех своих матчей в октябре. "Вишенки" одолели "Кристал Пэлас" (2:1), "Уотфорд" (0:4) и "Фулхэм" (0:3), споткнувшись лишь о "Саутгемптон" (0:0).



Помимо Хау, на эту награду также претендовали Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Крис Хьютон из "Брайтона" и Маурицио Сарри из "Челси".



Еще один приз достался полузащитнику Аарону Рэмси, одноклубнику Обамеянга. Его гол пяткой против "Фулхэма" был признан лучшим в октябре.