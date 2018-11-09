Обамеянг и Хау — лучшие в Премьер-Лиге в октябре
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг и наставник "Борнмута" Эдди Хау были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам октября.
Прошлый месяц Обамеянг начал с выхода на замену против "Фулхэма". Пьер-Эмерик оформил дубль и помог "канонирам" победить со счетом 2:5. Затем габонец повторил то же самое — появился на замену и оформил дубль — против "Лестера".
А завершил октябрь экс-игрок дортмундской "Боруссии" своим голом в ничейном матче против "Кристал Пэлас" (2:2). В борьбе за награду Игроку Месяца 29-летний Обамеянг обошел Росса Баркли, Фернандиньо, Антони Мартиаля, Мэтта Райана и Каллума Уилсона.
Тренером Месяца на сей раз был признан 40-летний Эдди Хау, под руководством которого "Борнмут" выиграл три из четырех своих матчей в октябре. "Вишенки" одолели "Кристал Пэлас" (2:1), "Уотфорд" (0:4) и "Фулхэм" (0:3), споткнувшись лишь о "Саутгемптон" (0:0).
Помимо Хау, на эту награду также претендовали Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Крис Хьютон из "Брайтона" и Маурицио Сарри из "Челси".
Еще один приз достался полузащитнику Аарону Рэмси, одноклубнику Обамеянга. Его гол пяткой против "Фулхэма" был признан лучшим в октябре.
09.11.2018 18:30
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ору с довенов которые пишут про марсьяля, тип забивает раз за 5-6 месяцев
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Хрень какая то. Всем же ясно, что лучшие это сарритоп и азартоп
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Марсиаль лучший, абу 5 шар положил.
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09.11.2018 18:35 #
reams
Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Эмери четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, у Арсенала абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Де Хеи, Эдерсоны и Кепы ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал Арсеналу место в топ 6 в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 5-е место, Арсеналу недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/66517/?c=1#c6750348
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Что то я не понял
А что Пеп четыре из четырех не выдал?
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26.09.2015 19:14 #
mkhitaryan
Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Ван Гал четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 1-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/66517/?c=1#c6750348
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Обамеянгу заслуженно, а вот Хау… лучшим был однозначно Эмери, это если судить чисто обьективно
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Пздц теперь его карточка в ут выйдет.
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Короли на троне, колбаса на страпоне. Скриньте.
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Пеп заслужил больше
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