Самир Насри ведет переговоры с "Вест Хэмом"

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Самир Насри ведет переговоры о переходе в "Вест Хэм".

В данный момент Насри находится в поисках подходящего варианта, чтобы возобновить свою карьеру после 18 месяцев дисквалификации за запрещенную для футболистов лечебную процедуру.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивом материале, Самир находит заманчивой возможность присоединиться к команде Мануэля Пеллегрини, однако у сторон возникли разногласия финансового характера.



Утверждается, что 31-летний француз хочет получить контракт стоимостью 5 миллионов фунтов в год — или чуть менее 100 тыс. фунтов в неделю. Однако "Вест Хэм" такие деньги платить Насри не готов.



Таким образом, Насри придется поумерить свои аппетиты или обратить свой взор куда-нибудь еще — например, на МЛС, где к нему тоже существует интерес.



Ранее о подписании Самира свободным агентом также задумывался главный тренер "Эвертона" Марку Силва, однако Насри не соответствует возрастному профилю, в игроков которого "ириски" готовы инвестировать.