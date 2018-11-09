Клопп назвал две причины, почему люди не восторгаются "Ливерпулем" в этом сезоне
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал две причины, почему выступление его команды в этом сезоне не вызывает у людей восторга.
В 11 первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "красные" набрали 27 очков из 33 возможных и пропустили только пять мячей, однако болельщики мерсисайсдкого не пребывают в эйфории по этому поводу.
По мнению Клоппа, так происходит от того, что игру "Ливерпуля" сопоставляют как с игрой "Манчестер Сити", который выступает еще ярче и штампует одну крупную победу за другой, так и с игрой самих "красных" в прошлом сезоне.
"Этот сезон, если судить по количеству набранных очков, складывается действительно успешно для нас, однако это не чувствуется — в силу двух причин".
"Люди проводят сравнения с прошлым годом, когда мы демонстрировали неудержимый футбол, а также с "Манчестер Сити" и "Челси". Несколько других команд тоже проводят действительно хорошие сезоны, и это не должно нас удивлять".
"Такое ощущение, что этот сезон можно будет назвать успешным, только если мы станем чемпионами. В этом году нашими конкурентами являются чемпионы предыдущих лет, а также посвежевший "Арсенал", добавивший в опыте "Тоттенхэм", и все они имеют примерно столько же очков. Плюс где-то недалеко "Манчестер Юнайтед", — цитирует Клоппа Sky Sports.
09.11.2018 16:00
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это потому что ты меня оставляешь вне заявки
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где то недалеко по прежнему срут друг другу в бутсы..
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Первая причина -это ты,а вторая -все твои мечты
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Где-то недалеко
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