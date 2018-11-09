Клопп назвал две причины, почему люди не восторгаются "Ливерпулем" в этом сезоне

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал две причины, почему выступление его команды в этом сезоне не вызывает у людей восторга.

В 11 первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "красные" набрали 27 очков из 33 возможных и пропустили только пять мячей, однако болельщики мерсисайсдкого не пребывают в эйфории по этому поводу.

По мнению Клоппа, так происходит от того, что игру "Ливерпуля" сопоставляют как с игрой "Манчестер Сити", который выступает еще ярче и штампует одну крупную победу за другой, так и с игрой самих "красных" в прошлом сезоне.

"Этот сезон, если судить по количеству набранных очков, складывается действительно успешно для нас, однако это не чувствуется — в силу двух причин".

"Люди проводят сравнения с прошлым годом, когда мы демонстрировали неудержимый футбол, а также с "Манчестер Сити" и "Челси". Несколько других команд тоже проводят действительно хорошие сезоны, и это не должно нас удивлять".

"Такое ощущение, что этот сезон можно будет назвать успешным, только если мы станем чемпионами. В этом году нашими конкурентами являются чемпионы предыдущих лет, а также посвежевший "Арсенал", добавивший в опыте "Тоттенхэм", и все они имеют примерно столько же очков. Плюс где-то недалеко "Манчестер Юнайтед", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2018 16:00

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  1. melwood-lfc 09.11.2018 16:34 # melwood-lfc
    как посадил кейта на банку, начались проблемы

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  2. naby-keita 09.11.2018 16:22 # naby-keita
    это потому что ты меня оставляешь вне заявки

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  3. frisby 09.11.2018 16:17 # frisby
    где то недалеко по прежнему срут друг другу в бутсы..

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  4. rap-woiska 09.11.2018 16:13 # rap-woiska
    Первая причина -это ты,а вторая -все твои мечты

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  5. hollywood-hoe 09.11.2018 16:04 # hollywood-hoe
    Где-то недалеко

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