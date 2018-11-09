Моуриньо: "Юнайтед" никогда не сдается"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отметил несгибаемый дух своей команды после нескольких спасенных матчей в последние недели.

К воскресному дерби против "Манчестер Сити" подопечные Моуриньо подходят в прекрасном настроении благодаря победам над "Борнмутом и "Ювентусом", одержанным в самой концовке.



В последние недели "красным дьяволам" удалось спасти и несколько других матчей похожим образом, и Моуриньо не считает это случайностью.



"У нас команда, которая никогда не сдается. Мы всегда находим способ оказать сопротивление, иногда меняя результат, иногда — нет. У нас команда, которая обладает этим коллективным духом, чтобы сопротивляться, но это не всегда возможно".



"Поэтому, если мы продолжим пропускать голы первыми, однажды наступит день, когда мы не сможем отыграться. Это значит, мы должны стать лучше — не только в своем навыке отыгрываться, но и навыке хорошо начинать матчи и быть компактнее".



"Должен признать, против "Ювентуса" у нас это получилось. Мы попустили гол на 60-й минуте или около того, но мы хорошо начали матч. Я бы даже сказал, что в первые 15-20 минут мы полностью контролировали игру", — цитирует Моуриньо Sky Sports.