Моуриньо: "Юнайтед" никогда не сдается"

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отметил несгибаемый дух своей команды после нескольких спасенных матчей в последние недели.

К воскресному дерби против "Манчестер Сити" подопечные Моуриньо подходят в прекрасном настроении благодаря победам над "Борнмутом и "Ювентусом", одержанным в самой концовке.

В последние недели "красным дьяволам" удалось спасти и несколько других матчей похожим образом, и Моуриньо не считает это случайностью.

"У нас команда, которая никогда не сдается. Мы всегда находим способ оказать сопротивление, иногда меняя результат, иногда — нет. У нас команда, которая обладает этим коллективным духом, чтобы сопротивляться, но это не всегда возможно".

"Поэтому, если мы продолжим пропускать голы первыми, однажды наступит день, когда мы не сможем отыграться. Это значит, мы должны стать лучше — не только в своем навыке отыгрываться, но и навыке хорошо начинать матчи и быть компактнее".

"Должен признать, против "Ювентуса" у нас это получилось. Мы попустили гол на 60-й минуте или около того, но мы хорошо начали матч. Я бы даже сказал, что в первые 15-20 минут мы полностью контролировали игру", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2018 15:40

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  1. naby-keita 09.11.2018 16:24 # naby-keita
    знаешь, что означает "сри"? это означает жрать, срать, спать

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  2. frisby 09.11.2018 16:20 # frisby
    Цыган:курить бамбук..или сосать мухомор..именно это будет в этом сезоне манчестер гавнайтед.

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  3. ccchelsea 09.11.2018 15:52 # ccchelsea
    Два - именно столько кубков чемпионов я выиграл. (с) какой-то цыган

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  4. vyrentz 09.11.2018 15:50 # vyrentz
    V - значит Лукаку

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