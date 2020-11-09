Хендерсон и Кейта снова готовы играть за "Ливерпуль"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что впервые в сезоне все его полузащитники, за исключением травмированного Алекса Окслейд-Чемберлена, готовы сыграть.
Джордан Хендерсон и Наби Кейта пропустили несколько последних матчей "красных", включая сенсационное поражение 2:0 от "Црвены Звезды" в Лиге Чемпионов посреди недели.
Однако сейчас Джордан и Наби решили свои проблемы со здоровьем, и теперь Клоппу придется поломать голову, чтобы определить лучшее сочетание игроков в центре поля на воскресный матч Премьер-Лиги против "Фулхэма".
"Когда Джордан отсутствует, нам всегда его не хватает. Хорошо, что они оба вернулись. Кажется, это первый раз, когда все полузащитники, за исключением Окса, готовы сыграть. Кто из них сыграет, это уже другой вопрос. Посмотрим на их состояние, форму и так далее", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Также Юрген подтвердил возвращение в строй после травмы ахилла защитника Джо Гомеса, который, как и Хендерсон, накануне был вызван в сборную Англии.
09.11.2018 15:25
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Последние комментарии:
Пока Вейн-Хенд-Милли это лучшее сочетание.
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вот странная ситуация. Вроде когда Хендо в составе я бомблю нехило, тк он писец не успевает за быстрыми игроками, как конус стоит падла.
Но когда его даж в заявке нет я тож нехило бомблю, ибо он идеальное тело чтоб заткнуть позицию, а на минуте 60 быть замененным на кого-нить баще его по скилу (читай любого пз Пуля).
Короч хотя бы понятно зачем его Клопп переподписал. Главное чтоб не стал 3,14здеть что хочет играть на постоянной основе, и так его капитанской повязкой задобрили.
по Кейта - ждать надо. Он идеальный игрок в тиму Клоппа - быстрый, мобильный, с обостряющим пасом, в атаку подключается хорошо, правда из защиты его вытянуть легко. Пусть долечится, наберет форму и играет, а то зб
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Хендерсона конечно пиздец не хватает Ливерпулю. На Кейта похуй, он донный, а вот без Хендо полная жопа.
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