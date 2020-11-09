Хендерсон и Кейта снова готовы играть за "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что впервые в сезоне все его полузащитники, за исключением травмированного Алекса Окслейд-Чемберлена, готовы сыграть.

Джордан Хендерсон и Наби Кейта пропустили несколько последних матчей "красных", включая сенсационное поражение 2:0 от "Црвены Звезды" в Лиге Чемпионов посреди недели.



Однако сейчас Джордан и Наби решили свои проблемы со здоровьем, и теперь Клоппу придется поломать голову, чтобы определить лучшее сочетание игроков в центре поля на воскресный матч Премьер-Лиги против "Фулхэма".



"Когда Джордан отсутствует, нам всегда его не хватает. Хорошо, что они оба вернулись. Кажется, это первый раз, когда все полузащитники, за исключением Окса, готовы сыграть. Кто из них сыграет, это уже другой вопрос. Посмотрим на их состояние, форму и так далее", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Также Юрген подтвердил возвращение в строй после травмы ахилла защитника Джо Гомеса, который, как и Хендерсон, накануне был вызван в сборную Англии.