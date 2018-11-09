Лукаку возобновил тренировки и имеет шансы вернуться к дерби Манчестера
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо дал нападающему Ромелу Лукаку 24 часа, чтобы подтвердить свою готовность к дерби против "Манчестер Сити".
Из-за травмы мышечного характера Лукаку был вынужден пропустить матчи против "Борнмута" в Премьер-Лиге и "Ювентуса" в Лиге Чемпионов, и в обоих "красным дьяволам" удавалось вырвать победу в самой концовке.
Однако в пятницу Ромелу вернулся к тренировкам в общей группе. Теперь физиотерапевтам нужно посмотреть, как бельгиец отреагирует на нагрузку, после чего будет принято окончательное решение о его участие в воскресном дерби.
"Этим утром Лукаку тренировался с командой. Если его реакция будет положительной — плюс завтра у нас, конечно, еще одна тренировка — он готов. В данный момент я лишь могу сказать, что он тренируется с командой. Пока я не знаю ответа", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
Добавим, что до своей травмы 25-летний Лукаку не забивал в девяти матчах подряд, последний раз отличившись еще против "Уотфорда" 15 сентября.
09.11.2018 15:00
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Последние комментарии:
Лукако должен радоваться, что с него снимают напряжение
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ну зачем, без него так хорошо пошло. щас вернется и опять вдесятером играть будем
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3-1 и увольнение самовлюбленного толмача.
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Он уже не решает матчи.
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Будет рот лысого топтать.
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