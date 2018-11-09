"Тоттенхэму" вынесено предупреждение по поводу рекламы нового стадиона

Новый стадион Тоттенхэма "Тоттенхэму" было вынесено предупреждение по поводу рекламы нового стадиона клуба как "единственного места в Лондоне, где можно будет посмотреть Лигу Чемпионов в этом сезоне".

В данный момент "Тоттенхэм" использует в качестве своей домашней арены "Уэмбли", тогда как новый 62-тысячный стадион до сих пор не завершен, и клуб даже не объявил дату планируемого переезда.

Кроме того, "шпоры" до сих пор не гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов, а оставшийся домашний матч на групповом этапе Лиги Чемпионов — против "Интера" — при любых раскладах сыграют на "Уэмбли".

Однако это не мешает "Тоттенхэму" рекламировать свой новый стадион под громким лозунгом, и недавно, сообщает BBC, со стороны некого фаната "Арсенала" поступила жалоба в Орган по стандартам рекламы (The Advertising Standards Authority).

ASA согласилась с тем, что данная реклама носит недостоверный характер, а потому "шпорам" было вынесено предупреждение и предписание прекратить распространение данной информации.



Метки стадионы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1166

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  1. reams 09.11.2018 15:01 # reams
    Хех, норм канонир обосрал петушню

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  2. ccchelsea 09.11.2018 14:55 # ccchelsea
    Хахаха красиво ссут на помойку.

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  3. redwhitegun 09.11.2018 14:54 # redwhitegun
    Забавно будет если ТТХ не выйдет из группы и на следующий сезон пролетит мимо ЛЧ, а Арсенал и Челси попадут туда. Кек)

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  4. farot 09.11.2018 14:44 # farot
    норм какой-то канонир опустил этих бичей

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  5. emeraldwarden 09.11.2018 14:23 # emeraldwarden
    Пусть пройдут сначала

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  6. nbvision 09.11.2018 14:09 # nbvision
    подгорело у брата канонира)))

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  7. manutd-20champ 09.11.2018 14:06 # manutd-20champ
    с каких пор троллинг стал рекламой

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