"Тоттенхэму" вынесено предупреждение по поводу рекламы нового стадиона

"Тоттенхэму" было вынесено предупреждение по поводу рекламы нового стадиона клуба как "единственного места в Лондоне, где можно будет посмотреть Лигу Чемпионов в этом сезоне".

В данный момент "Тоттенхэм" использует в качестве своей домашней арены "Уэмбли", тогда как новый 62-тысячный стадион до сих пор не завершен, и клуб даже не объявил дату планируемого переезда.



Кроме того, "шпоры" до сих пор не гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов, а оставшийся домашний матч на групповом этапе Лиги Чемпионов — против "Интера" — при любых раскладах сыграют на "Уэмбли".



Однако это не мешает "Тоттенхэму" рекламировать свой новый стадион под громким лозунгом, и недавно, сообщает BBC, со стороны некого фаната "Арсенала" поступила жалоба в Орган по стандартам рекламы (The Advertising Standards Authority).



ASA согласилась с тем, что данная реклама носит недостоверный характер, а потому "шпорам" было вынесено предупреждение и предписание прекратить распространение данной информации.