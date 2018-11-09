"Тоттенхэму" вынесено предупреждение по поводу рекламы нового стадиона
"Тоттенхэму" было вынесено предупреждение по поводу рекламы нового стадиона клуба как "единственного места в Лондоне, где можно будет посмотреть Лигу Чемпионов в этом сезоне".
В данный момент "Тоттенхэм" использует в качестве своей домашней арены "Уэмбли", тогда как новый 62-тысячный стадион до сих пор не завершен, и клуб даже не объявил дату планируемого переезда.
Кроме того, "шпоры" до сих пор не гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов, а оставшийся домашний матч на групповом этапе Лиги Чемпионов — против "Интера" — при любых раскладах сыграют на "Уэмбли".
Однако это не мешает "Тоттенхэму" рекламировать свой новый стадион под громким лозунгом, и недавно, сообщает BBC, со стороны некого фаната "Арсенала" поступила жалоба в Орган по стандартам рекламы (The Advertising Standards Authority).
ASA согласилась с тем, что данная реклама носит недостоверный характер, а потому "шпорам" было вынесено предупреждение и предписание прекратить распространение данной информации.
09.11.2018 14:00
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Последние комментарии:
Хех, норм канонир обосрал петушню
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Хахаха красиво ссут на помойку.
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Забавно будет если ТТХ не выйдет из группы и на следующий сезон пролетит мимо ЛЧ, а Арсенал и Челси попадут туда. Кек)
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норм какой-то канонир опустил этих бичей
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Пусть пройдут сначала
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подгорело у брата канонира)))
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с каких пор троллинг стал рекламой
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