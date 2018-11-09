Почеттино: "Стерлинг не виноват — виноват рефери"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил свою поддержку вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу, который оказался под шквалом критики после заработанного пенальти в матче Лиги Чемпионов против "Шахтера".

В минувшую среду "горожане" разгромили "Шахтер" со счетом 6:0, забив свой второй гол с пенальти после падения Стерлинга в чужой штрафной. При этом Рахим не контактировал с соперником, а просто запнулся о газон и потерял равновесие.



Многие болельщики поспешили предъявить претензии игроку сборной Англии, указав на то, что Рахим должен был немедленно отговорить рефери Виктора Кашшаи от назначения 11-метрового. Однако Почеттино считает, что в этом инциденте виновата исключительно бригада арбитров, потерявшая бдительность.



"Послушайте. Я думаю, это ошибся рефери. Просто так вышло, что ты извлек выгоду из этого инцидента. Подобное случается в футболе".



"Пенальти был назначен, потому что рефери допустил ошибку. Точно так же это может произойти против тебя. Думаю, со стороны "Манчестер Сити" здесь нет ничего неправильного. Думаю, ошибся рефери, но тебе все равно еще нужно забить", — цитирует Почеттино Football.London.



