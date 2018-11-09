Владелец "Ливерпуля" готов продать клуб

Одна из ведущих американских газет New York Post утверждает, что владелец "Ливерпуль" Джон Генри готов продать клуб, но предпочитает этого не афишировать.

В 2010 году мерсисайдский клуб обошелся Генри в 447 миллионов долларов (342 млн. фунтов). По версии американской прессы, теперь Джон надеется выручить за "красных" около 2 млрд. долларов (1.5 млрд. фунтов).



"Клуб продается, если он сможет получить правильную цену", — цитирует свой источник газета.



При этом публично Генри и родительская компания клуба Fenway Sports Group продолжают уверять, что являются долгосрочными инвесторами и не помышляют о продаже "Ливерпуля".



Отметим, что лишь в августе ходили слухи, что приобрести "Ливерпуль" безуспешно пытался шейх Халид бин Султан бен Заид Аль Нахайян, который приходится двоюродным братом владельцу "Манчестер Сити" шейху Мансуру.



New York Post добавляет, что на их просьбу прокомментировать свежую информацию насчет готовности Генри приватно выслушать предложения о покупке "красных" в FSG не ответили.