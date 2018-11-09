Владелец "Ливерпуля" готов продать клуб

Джон Генри Одна из ведущих американских газет New York Post утверждает, что владелец "Ливерпуль" Джон Генри готов продать клуб, но предпочитает этого не афишировать.

В 2010 году мерсисайдский клуб обошелся Генри в 447 миллионов долларов (342 млн. фунтов). По версии американской прессы, теперь Джон надеется выручить за "красных" около 2 млрд. долларов (1.5 млрд. фунтов).

"Клуб продается, если он сможет получить правильную цену", — цитирует свой источник газета.

При этом публично Генри и родительская компания клуба Fenway Sports Group продолжают уверять, что являются долгосрочными инвесторами и не помышляют о продаже "Ливерпуля".

Отметим, что лишь в августе ходили слухи, что приобрести "Ливерпуль" безуспешно пытался шейх Халид бин Султан бен Заид Аль Нахайян, который приходится двоюродным братом владельцу "Манчестер Сити" шейху Мансуру.

New York Post добавляет, что на их просьбу прокомментировать свежую информацию насчет готовности Генри приватно выслушать предложения о покупке "красных" в FSG не ответили.



Метки Генри, Ливерпуль, слухи

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2018 12:00

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  1. central-07 09.11.2018 13:24 # central-07
    Лохи портовые по рукам пошли...

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  2. firmino9 09.11.2018 12:37 # firmino9
    Не продадут, так как корпорация основана на спорте, и Ливерпуль хороший актив, который растет в цене

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  3. imfake 09.11.2018 12:26 # imfake
    rest in hell zaloopool

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  4. shymkentski 09.11.2018 12:23 # shymkentski
    Вот и краx Ливерпулю, придут китайцы пойдут по пути Интера

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  5. meshuggah 09.11.2018 12:13 # meshuggah
    по песде пошел ливапул

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  6. jesus33 09.11.2018 12:11 # jesus33
    Сбагрить какому-то лоху убыточный портовый проэкт залупуль будет большой удачей для америкоса.

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  7. gerrard08 09.11.2018 12:05 # gerrard08
    > Одна из ведущих американских газет New York Post утверждает
    > но предпочитает этого не афишировать.

    "Не афишировать" через одну из ведущих газет достаточно странно.
    Еще тупее это выглядит когда на предложения о покупки лфк, фсг постоянно кричит что лфк не продается.

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  8. liverfun 09.11.2018 12:05 # liverfun
    По версии американской прессы, теперь Джон надеется выручить за "красных" около 2 млрд. долларов (1.5 млрд. фунтов).

    недавно 2 млрд фунтов предлагали и получили отказ, чет газета пиздит

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  9. toha-bludsikir 09.11.2018 12:01 # toha-bludsikir
    Не продаст.

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