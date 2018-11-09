Владелец "Ливерпуля" готов продать клуб
Одна из ведущих американских газет New York Post утверждает, что владелец "Ливерпуль" Джон Генри готов продать клуб, но предпочитает этого не афишировать.
В 2010 году мерсисайдский клуб обошелся Генри в 447 миллионов долларов (342 млн. фунтов). По версии американской прессы, теперь Джон надеется выручить за "красных" около 2 млрд. долларов (1.5 млрд. фунтов).
"Клуб продается, если он сможет получить правильную цену", — цитирует свой источник газета.
При этом публично Генри и родительская компания клуба Fenway Sports Group продолжают уверять, что являются долгосрочными инвесторами и не помышляют о продаже "Ливерпуля".
Отметим, что лишь в августе ходили слухи, что приобрести "Ливерпуль" безуспешно пытался шейх Халид бин Султан бен Заид Аль Нахайян, который приходится двоюродным братом владельцу "Манчестер Сити" шейху Мансуру.
New York Post добавляет, что на их просьбу прокомментировать свежую информацию насчет готовности Генри приватно выслушать предложения о покупке "красных" в FSG не ответили.
09.11.2018 12:00
Просмотров: 1710
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лохи портовые по рукам пошли...
(ответить)
Не продадут, так как корпорация основана на спорте, и Ливерпуль хороший актив, который растет в цене
(ответить)
rest in hell zaloopool
(ответить)
Вот и краx Ливерпулю, придут китайцы пойдут по пути Интера
(ответить)
по песде пошел ливапул
(ответить)
Сбагрить какому-то лоху убыточный портовый проэкт залупуль будет большой удачей для америкоса.
(ответить)
> Одна из ведущих американских газет New York Post утверждает
> но предпочитает этого не афишировать.
"Не афишировать" через одну из ведущих газет достаточно странно.
Еще тупее это выглядит когда на предложения о покупки лфк, фсг постоянно кричит что лфк не продается.
(ответить)
По версии американской прессы, теперь Джон надеется выручить за "красных" около 2 млрд. долларов (1.5 млрд. фунтов).
недавно 2 млрд фунтов предлагали и получили отказ, чет газета пиздит
(ответить)
Не продаст.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий