Эррера по-прежнему ставит "Юнайтед" выше "Сити"
Полузащитник Андер Эррера заявил, что для него "Манчестер Юнайтед" остается "крупнейшим клубом в Британии", хотя и не является фаворитом предстоящего дерби с "Манчестер Сити".
Шокировав посреди недели "Ювентус" в Лиге Чемпионов, теперь "красные дьяволы" постараются преподнести еще один приятный сюрприз своим болельщикам в воскресном дерби Манчестера на "Этихад".
Когда команды встречались здесь в апреле, "Юнайтед" удалось одержать сенсационную победу со счетом 2:3, и Эррера жаждет это повторить, хотя и не отрицает, что "дьяволы" выглядят андердогами.
"Мне не нравится сравнивать. Это будет новый матч, новая ситуация. Надеюсь, мы сможем победить. Это правда, что они фавориты, потому что они находятся в невероятной форме, но мы — "Манчестер Юнайтед", и никогда не знаешь, что может произойти".
"Когда играешь за "Манчестер Юнайтед", крупнейший клуб в Британии и один из крупнейших в мире, ты должен быть готов к критике и постоянному давлению. Я здесь уже пять лет, и в период Ван Галя газеты каждый день о чем-то трубили".
"Когда пришел Моуриньо, было то же самое, несмотря на выигранные трофеи. Если однажды придет другой тренер, медиа снова будут распускать слухи, поэтому нам нужно привыкнуть к этому".
"Думаю, игрокам "Манчестер Юнайтед" необходим характер, чтобы выдерживать подобное. Это правда, что пресса помалкивает, когда проигрывают наши соперники по Премьер-Лиге, но когда это делаем мы, они начинают говорить", — цитирует Эрреру Sky Sports.
09.11.2018 10:00
Просмотров: 636
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ВСЁ правильно сказал. Ключевая фраза - "Манчестер Юнайтед" необходим характер, чтобы выдерживать... " Сейчас у МЮ характера нет.
(ответить)
Некоторые никак не могут смириться с тем простым фактом, что МЮ уже давно не самый сильный клуб не то что в мире или Англии, но и даже в своём городе. И это, похоже, надолго.
(ответить)
я бы удивился, если бы он поставил знак равенства
(ответить)
Адекватно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий