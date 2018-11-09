Эррера по-прежнему ставит "Юнайтед" выше "Сити"

Андер Эррера Полузащитник Андер Эррера заявил, что для него "Манчестер Юнайтед" остается "крупнейшим клубом в Британии", хотя и не является фаворитом предстоящего дерби с "Манчестер Сити".

Шокировав посреди недели "Ювентус" в Лиге Чемпионов, теперь "красные дьяволы" постараются преподнести еще один приятный сюрприз своим болельщикам в воскресном дерби Манчестера на "Этихад".

Когда команды встречались здесь в апреле, "Юнайтед" удалось одержать сенсационную победу со счетом 2:3, и Эррера жаждет это повторить, хотя и не отрицает, что "дьяволы" выглядят андердогами.

"Мне не нравится сравнивать. Это будет новый матч, новая ситуация. Надеюсь, мы сможем победить. Это правда, что они фавориты, потому что они находятся в невероятной форме, но мы — "Манчестер Юнайтед", и никогда не знаешь, что может произойти".

"Когда играешь за "Манчестер Юнайтед", крупнейший клуб в Британии и один из крупнейших в мире, ты должен быть готов к критике и постоянному давлению. Я здесь уже пять лет, и в период Ван Галя газеты каждый день о чем-то трубили".

"Когда пришел Моуриньо, было то же самое, несмотря на выигранные трофеи. Если однажды придет другой тренер, медиа снова будут распускать слухи, поэтому нам нужно привыкнуть к этому".

"Думаю, игрокам "Манчестер Юнайтед" необходим характер, чтобы выдерживать подобное. Это правда, что пресса помалкивает, когда проигрывают наши соперники по Премьер-Лиге, но когда это делаем мы, они начинают говорить", — цитирует Эрреру Sky Sports.



Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2018 10:00

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  1. scouser2005 09.11.2018 10:42 # scouser2005
    ВСЁ правильно сказал. Ключевая фраза - "Манчестер Юнайтед" необходим характер, чтобы выдерживать... " Сейчас у МЮ характера нет.

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  2. lampard78 09.11.2018 10:30 # lampard78
    Некоторые никак не могут смириться с тем простым фактом, что МЮ уже давно не самый сильный клуб не то что в мире или Англии, но и даже в своём городе. И это, похоже, надолго.

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  3. naby-keita 09.11.2018 10:27 # naby-keita
    я бы удивился, если бы он поставил знак равенства

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  4. el-ray 09.11.2018 10:19 # el-ray
    Адекватно

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