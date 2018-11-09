"Челси" нацелился на Каллума Уилсона

"Челси" хочет добавить к своей линии нападения Каллума Уилсона и уже в январе собирается сделать предложение о покупке бомбардира "Борнмута".

Накануне 26-летний Уилсон был вызван в сборную Англии на матчи против США и Хорватии. Это стало своего рода наградой для Каллума за блестящий старт сезона.



Оцениваемый в 35 миллионов фунтов Уилсон самостоятельно забил семь голов и ассистировал еще в четырех, и эти успели заметили далеко за пределами "Виталити Стэдиум".



Как утверждает Daily Mirror, "Челси "почти наверняка" предпримет попытку купить Уилсона в зимнее трансферное окно. С помощью Каллума главный тренер "синих" Маурицио Сарри жаждет добавить конкуренции своим нападающим в лице Оливье Жиру и Альваро Мораты.



Добавим, что контракт Уилсона действителен до 2022 года, поэтому "Челси" нужно будет постараться, чтобы убедить "вишенок" отпустить своего бомбардира посреди сезона.