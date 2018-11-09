"Челси" нацелился на Каллума Уилсона

Каллум Уилсон "Челси" хочет добавить к своей линии нападения Каллума Уилсона и уже в январе собирается сделать предложение о покупке бомбардира "Борнмута".

Накануне 26-летний Уилсон был вызван в сборную Англии на матчи против США и Хорватии. Это стало своего рода наградой для Каллума за блестящий старт сезона.

Оцениваемый в 35 миллионов фунтов Уилсон самостоятельно забил семь голов и ассистировал еще в четырех, и эти успели заметили далеко за пределами "Виталити Стэдиум".

Как утверждает Daily Mirror, "Челси "почти наверняка" предпримет попытку купить Уилсона в зимнее трансферное окно. С помощью Каллума главный тренер "синих" Маурицио Сарри жаждет добавить конкуренции своим нападающим в лице Оливье Жиру и Альваро Мораты.

Добавим, что контракт Уилсона действителен до 2022 года, поэтому "Челси" нужно будет постараться, чтобы убедить "вишенок" отпустить своего бомбардира посреди сезона.



Метки Борнмут, Уилсон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2018 09:00

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