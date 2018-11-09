Лапорт жаждет отомстить "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт заявил, что его команда жаждет отомстить соседям из "Манчестер Юнайтед" за поражение в прошлом сезоне.

На пути к своему титулу в прошлом сезоне "горожане" потерпели только два поражения, причем одно из них — в дерби Манчестера на "Этихад" в апреле, когда "красные" дьяволы" смогли вырвать победу 2:3, уступая после первого тайма 2:0.



Что интересно, "Сити" не проиграл ни одного матча в Премьер-Лиге из тех 20, в которых успел принять участие Лапорт после своего перехода из "Атлетика" в январе. Но как раз в предыдущем городском дерби Эмерик не играл.



В этом сезоне Лапорт стал незаменимым игроком для "горожан" и, как ожидается, выйдет с первых минут против "Юнайтед" в воскресенье. По словам Эмерика, его команда не забыла результат апрельского дерби.



"У тебя всегда возникает жажда мести каждый раз, когда ты проигрываешь какой-либо команде. Мы всегда готовы сражаться и должны постараться извлечь выгоду из того, что в данный момент наша команда находится в отличной форме".



"Это будет очень важный матч по двум причинам. Во-первых, это дерби Манчестера. Кроме того, если мы выиграем, то увеличим отрыв от них в таблице".



"Думаю, это славный рекорд (из 20 матчей без поражений). Я даже не знал об этом, пока кто-то не рассказал мне, но естественно, это здорово. Устанавливать рекорды всегда приятно. В прошлом сезоне наша команда набрала 100 очков — то тоже было очень приятно, а в этом году у меня есть собственный рекорд".



"Надеюсь, мы не проиграем в воскресенье — ни это дерби, ни следующее. Мы всегда стремимся побеждать и постараемся максимально продлить мою серию", — сообщил Лапорт Sky Sports.