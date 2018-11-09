Мата не знает, получит ли новый контракт в "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата до сих пор находится в неведении относительно того, входит ли он в планы главного тренера Жозе Моуриньо на следующий сезон.

Несмотря на то, что Мата не может считаться твердым игроком стартового состава, Хуан очень высоко ценится на "Олд Траффорд" и обладает большим влиянием в раздевалке. Подразумевается, что именно испанец помог Моуриньо сгладить те трения, которые возникли между игроками команды и их наставником в начале сезона.



В минувшую среду экс-игрок "Челси" также доказал, что по-прежнему способен приносить пользу и на футбольном поле. Именно Мата забил со штрафного удара, с которого начался сенсационный камбэк "Юнайтед" против "Ювентуса" в Лиге Чемпионов. В прошлом месяце Хуан похожим образом положил начало камбэку против "Ньюкасла" в Премьер-Лиге.



Однако ситуация такова, что действующий контракт Маты с зарплатой в 140 тысяч фунтов в неделю истекает в конце сезона. Это означает, что уже менее чем через два месяца Хуан сможет вступить в переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа, не спрашивая на то разрешения у "красных дьяволов".



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, Мата все еще ждет, предложит ли ему "Юнайтед" новый контракт. Пока клуб не приглашал Хуана к столу переговоров и не делал никаких намеков на желание продлить сотрудничество.



Таким образом, "дьяволы" рискуют лишиться 30-летнего испанца в конце сезона безо всякой компенсации, хотя в 2014 году Хуан, которого уже сватают в "Валенсию" и "Арсенал", обошелся МЮ в 37.1 млн. фунтов.