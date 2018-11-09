Венгер: "Погба обладает талантом и силой духа, чтобы ответить на критику"

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба регулярно привлекает критику в свой адрес из-за уровня своего таланта.

На старте нового сезона пресса и эксперты продолжают выискивать изъяны в игре Погба, который минувшим летом привел сборную Франции к победе на Чемпионате Мира в России. Также Полю регулярно припоминают его ценник, хотя от статуса самого дорого футболиста мира он уже давно избавился.



Однако Венгер убежден, что его соотечественник более чем способен, чтобы ответить на критику в свой адрес и доказать свою принадлежность к лучшим игрокам мира.



"Он обладает громадным талантом, но поскольку люди ожидают, что он будет делать разницу в каждом матче, и поскольку не всегда кажется, что он в гармонии со своим тренером, люди занимают либо одну сторону, либо другую".



"Я вспоминаю Гленна Ходдла, он был великолепным игроком, но в сборной Англии к нему возникали вопросы. Я помню, что к Платини возникали вопросы в сборной Франции, к Зидану возникали вопросы в сборной Франции, к Бекхэму возникали вопросы в сборной Англии, как и к Скоулзу, Джеррарду и Лэмпарду".



"Такова участь великих игроков, что к ним возникают вопросы. Но он обладает талантом и силой духа, чтобы ответить на них", — сообщил Венгер BeIN Sports.