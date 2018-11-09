Топ-7 прогрессирующих игроков сезона

После 11 туров Премьер-Лиги список лучших игроков дивизиона не меняется — на условный статус главной звезды претендуют приблизительно те же имена, что и раньше. В то же время есть футболисты, которые, возможно, пока не достигли этого высшего уровня, но развиваются впечатляющими темпами. Поговорим о тех, чей прогресс на старте сезона наиболее заметен.





Деклан Райс ("Вест Хэм")



19-летний воспитанник "Вест Хэма" успел проявить себя еще в прошлом сезоне, а в этом году Райс идет к тому, чтобы стать ключевым игроком лондонцев. Он не играл в четырех первых матчах команды, но именно появление Райса в центре поля (впервые — в выездной игре с "Эвертоном") привело к улучшению результатов "Вест Хэма".



Команда Мануэля Пеллигрини стала действовать солиднее в центре поля, а юный опорник выглядит едва ли новым лидером полузащиты на фоне стареющего Марка Нобла. Возможно, уже по завершении этого сезона перед "Вест Хэмом" будет стоять задача удержать Райса. Молодой английский талант такого амплуа вызывает ассоциации с легендами прошлого и привлекает интерес больших клубов, и в этом нет ничего странного.



Бен Чилуэлл ("Лестер")



Выходит на новый уровень в нынешнем сезоне Бен Чилуэлл. Таланты левого защитника "Лестера" хорошо известны: он умеет обыгрывать соперников один в день, несет угрозу чужим воротам, но при этом достаточно дисциплинирован в защите. В нынешнем сезоне Чилуэлл выступает стабильно, что привело к его вызовам в сборную Англии. Он выходил в старте на успешные игры с Хорватией и Испанией и произвел хорошее впечатление на международном уровне. 21-летний Чилуэлл выглядит свежей опцией для Гарета Саутгейта, снова перестраивающего игру команды схематически.



Джеймс Мэддисон ("Лестер")



Впервые в сборную этой осенью был вызван и другой игрок "Лестера" – "десятка" команды Джеймс Мэддисон. Но его потенциал был глобально оценен раньше: летом "лисы" отдал 20 миллионов фунтов за игрока, выступавшего на уровне Чемпионшипа. Мэддисон впечатлил в составе "Норвича" и очень быстро адаптировался к Премьер-Лиге: "своим" в "Лестере" Джеймс стал буквально с первого поединка. У Мэддисона есть большая уверенность в себе — он легко берет инициативу в свою руки и регулярно создает моменты у чужих ворот. Он забил уже три гола и отдал две голевых передачи: в первые месяцы Джеймс выступает, как один из лучших 10-х номеров чемпионата.



Аарон Ван-Биссака ("Кристал Пэлас")



"Кристал Пэлас" всегда умел производить ярких футболистов, и 20-летний Аарон Ван-Биссака может стать одним из таких. Кадровые проблемы предоставили ему шанс в прошлом сезоне, и правый защитник впечатлил своей игрой в матчах с грандами. В этом году место Ван-Биссаки в старте не подвергается сомнению — как и то, что он является, возможно, лучшим игроком команды после Уилфрида Захи. У "Пэлас" на старте сезона хватает проблем, но они никак не касаются выступления Аарона, впечатляющего своим умением отбирать мяч и проделывать огромный объем работы на поле. Ван-Биссака вполне хорош и при подключениях в атаку, а оценивать его начинают и за пределами "Селхерст Парк" — поговаривают об интересе "Манчестер Сити"! Осенью Аарон уже получил свой первый вызов в молодежную сборную.



Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед")



Шоу перешел в "Манчестер Юнайтед" еще четыре года назад, но за это время его карьера как будто бы шла на спад: Люк потерял и место в сборной, и доверие клубного менеджера. Но летом он выправил свое положение упорной работой на тренировках. Отсутствия Эшли Янга после Чемпионата Мира Шоу тоже помогло, но с первой игры чемпионата с "Лестером" Люк стал выступать значительно лучше, чем в прошлом сезоне. Несмотря на сложный старт МЮ, сам Шоу выглядит футболистом, реанимирующим свою карьеру. Теперь он основной левый защитник команды. В середине октября Люк подписал новый контракт с клубом, а Янгу (когда-то атакующего игроку) пришлось сместиться уже на правый фланг обороны, подменяя травмированного Антонио Валенсию.



Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед")



Мартиаль — еще один футболистом, который, казалось, находится на грани ухода из "Манчестер Юнайтед". Он не был основным у Жозе Моуриньо и на старте нынешнего сезона, но пришел на помощь в критический для тренера момент. Его гол помог совершить камбэк в матче с "Ньюкаслом", после чего Антони регулярно выходит в старте — и это уже нельзя связывать с травмами конкурентов. Он впервые в карьере забил в четырех подряд встречах чемпионата, а на поле "Челси" оформил первый за два года дубль. Потенциал Мартиаля очевиден очень давно, но француз неожиданно стал лучшим игроком атаки "Юнайтед" после того, как не мог заработать себе даже место в старте в течение двух сезонов. На этой неделе прогресс Антони был оценен и Дидье Дешамом, который вернул его в сборную Франции.



Росс Баркли ("Челси")



О таланте Баркли в последнюю пару лет говорили все реже, и даже его переход в "Челси" стал возможен, в первую очередь, из-за скромной цены на игрока, у которого заканчивался контракт с "Эвертоном". Росс не мог впечатлить Антонио Конте, не поехал на Чемпионат Мира, но неожиданно выбился в игроки основы под руководством Маурицио Сарри. Баркли, наконец, начал работать над своими тактическими и оборонительными навыками, что, вместе с большим техническим талантом, сделало его отличным вариантом для нового тренера. Возвращение в сборную могло показаться преждевременным, но после него он заиграл только лучше в составе "Челси". Баркли забивал в трех подряд матчах, а во встрече с "Бернли" был лучшим игроком на поле и также отдал две голевые передачи.



Как и Шоу с Мартиалем, Росс — один из тех игроков, которые в этом сезоне заставляют заново поверить в собственный потенциал.



Иван Громиков специально для FAPL.ru