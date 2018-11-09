Эмери: "Эти травмы — худшая новость вечера"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери назвал травмы двух своих игроков "худшей новостью вечера" после выхода в плей-офф Лиги Европы.

Сыграв без голов со "Спортингом", "канониры" гарантировали себе участие в 1/16 финала Лиги Европы, однако радость от этого события затмили травмы нападающего Данни Уэлбека и защитника Штефана Лихтштайнера.



Особенно страшной выглядела травма Уэлбека, которому потребовалась кислородная маска и носилки, чтобы покинуть поле "Эмирейтс". К сожалению для Эмери, худшие опасения в отношении подопечного подтвердились — Данни сломал лодыжку.



Что касается Лихтшнайнера, то ему тоже потребовалась вынужденная замена. Повреждение швейцарского ветерана — мышечного характера и нуждается в дополнительном обследовании.



"Худшая новость вечера — эти травмы. Мы думаем, что травма Данни серьезна. Данни что-то сломал в своей лодыжке, и его травма отличается от другой нашей травмы".



"В данный момент Данни в госпитале, и нам нужно подождать, но мы думаем, это серьезная травма", — цитирует Эмери Sky Sports.