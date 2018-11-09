"Арсенал" не смог забить "Спортингу" но все равно вышел в плей-офф Лиги Европы

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" впервые с 12 августа не смог забить, однако даже домашняя ничья 0:0 против "Спортинга" позволила команде Унаи Эмери досрочно выйти в раунд плей-офф Лиги Европы.

В ворота "канониров" ожидаемо вернулся Петр Чех, вдобавок получив капитанскую повязку. С первых минут также вышли Карл Дженкинсон, Аарон Рэмси и Эмиль Смит-Роу.

В первом тайме хозяева "Эмирейтс" имели осязаемое территориальное преимуществр, но ни одна из команд не имела реальных моментов, чтобы открыть счет. Самым же запоминающемся событием первых 45 минут стала травма Данни Уэлбека, который был унесен с поля на носилках.

После перерыва давление "Арсенала" стало более целенаправленным. "Спортинг" оказался заперт возле своей штрафной, а Чех совершенно не имел никакой работы.

На 87-й минуте гости только фолом последней надежды смогли остановить прорыв Пьер-Эмерика Обамеянга. Жереми Матье получил красную карточку, а "Спортинг" остался вдесятером на концовку матча. Однако дожать соперника у "Арсенала" не получилось.

Несмотря на значительное территориальное и игровое преимущество, "Арсенал" лишь дважды пробил в створ. "Канонирам" не хватило остроты впереди, однако даже ничья позволила им гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Европы.

"Арсенал" (Англия) — "Спортинг" (Португалия) — 0:0 (0:0)

"Арсенал": Чех, Дженкинсон (Колашинац 60), Холдинг, Папастатопулос, Лихтштайнер (Мэйтланд-Найлс 74), Рэмси, Гендузи, Ивоби, Смит-Роу, Мхитарян, Уэлбек (Обамеянг 30).

Удаление: Матье 87.



Метки Арсенал, Лига Европы, обзор матча, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2018 01:00

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  1. ry-l 09.11.2018 01:20 # ry-l
    Как там легенда лфц Чирарт? Умудрился мясу проиграть? Ну что за топарь.

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  2. jesus33 09.11.2018 01:06 # jesus33
    этот сасадж еще и старый пидар к тому же, ему лет под 40, а он на фупле сидит.
    портовый залупулец, хули.

    Источник: http://fapl.ru/posts/66513/?c=1#c6750023Пользователь получил предупреждение

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  3. slash-lfc 09.11.2018 01:05 # slash-lfc
    ЛФК настолько вымотал гг, что те дома Спортинг обыграть не смогли, ору.

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