"Арсенал" не смог забить "Спортингу" но все равно вышел в плей-офф Лиги Европы

"Арсенал" впервые с 12 августа не смог забить, однако даже домашняя ничья 0:0 против "Спортинга" позволила команде Унаи Эмери досрочно выйти в раунд плей-офф Лиги Европы.

В ворота "канониров" ожидаемо вернулся Петр Чех, вдобавок получив капитанскую повязку. С первых минут также вышли Карл Дженкинсон, Аарон Рэмси и Эмиль Смит-Роу.



В первом тайме хозяева "Эмирейтс" имели осязаемое территориальное преимуществр, но ни одна из команд не имела реальных моментов, чтобы открыть счет. Самым же запоминающемся событием первых 45 минут стала травма Данни Уэлбека, который был унесен с поля на носилках.



После перерыва давление "Арсенала" стало более целенаправленным. "Спортинг" оказался заперт возле своей штрафной, а Чех совершенно не имел никакой работы.



На 87-й минуте гости только фолом последней надежды смогли остановить прорыв Пьер-Эмерика Обамеянга. Жереми Матье получил красную карточку, а "Спортинг" остался вдесятером на концовку матча. Однако дожать соперника у "Арсенала" не получилось.



Несмотря на значительное территориальное и игровое преимущество, "Арсенал" лишь дважды пробил в створ. "Канонирам" не хватило остроты впереди, однако даже ничья позволила им гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Европы.



"Арсенал" (Англия) — "Спортинг" (Португалия) — 0:0 (0:0)



"Арсенал": Чех, Дженкинсон (Колашинац 60), Холдинг, Папастатопулос, Лихтштайнер (Мэйтланд-Найлс 74), Рэмси, Гендузи, Ивоби, Смит-Роу, Мхитарян, Уэлбек (Обамеянг 30).



Удаление: Матье 87.