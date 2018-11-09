"Арсенал" рискует надолго потерять Уэлбека

Нападающему "Арсенала" Данни Уэлбеку грозит длительное пребывание в лазарете после страшной травмы, полученной в матче Лиги Европы против "Спортинга".

Уэлбек, самый результативный игрок "канониров" в Лиге Европы со старта прошлого сезона, был заменен на исходе получаса игрового времени. Голеностоп Данни изогнулся неестественным образом после единоборства с защитником лиссабонцев Бруну Гашпаром.



Характером повреждения были потрясены даже сами игроки. Медики несколько минут колдовали над экс-игроком "Манчестер Юнайтед", после чего унесли его с поля на носилках. С "Эмирейтс" Уэлбек сразу направился в госпиталь.



Докторам еще предстоит поставить свой диагноз, однако The Telegraph ожидает, что теперь Уэлбек снова сыграет в футбол не скоро. И совершенно точно 27-летний нападающий не сможет откликнуться на вызов в сборную Англии на матчи против США и Хорватии.



