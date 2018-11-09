"Арсенал" рискует надолго потерять Уэлбека
Нападающему "Арсенала" Данни Уэлбеку грозит длительное пребывание в лазарете после страшной травмы, полученной в матче Лиги Европы против "Спортинга".
Уэлбек, самый результативный игрок "канониров" в Лиге Европы со старта прошлого сезона, был заменен на исходе получаса игрового времени. Голеностоп Данни изогнулся неестественным образом после единоборства с защитником лиссабонцев Бруну Гашпаром.
Характером повреждения были потрясены даже сами игроки. Медики несколько минут колдовали над экс-игроком "Манчестер Юнайтед", после чего унесли его с поля на носилках. С "Эмирейтс" Уэлбек сразу направился в госпиталь.
Докторам еще предстоит поставить свой диагноз, однако The Telegraph ожидает, что теперь Уэлбек снова сыграет в футбол не скоро. И совершенно точно 27-летний нападающий не сможет откликнуться на вызов в сборную Англии на матчи против США и Хорватии.
09.11.2018 00:40
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Божечки что за непруха, порвал связки на двух коленях лечился почти два года, теперь голеностоп, ну писец, проклятый ноябрь опять лазарет переполняется, ещё и Ливштайнер заднюю дернул аааааааааааа вот это трэш.
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Лишь бы в сборную не ездить.
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