"Арсенал" рискует надолго потерять Уэлбека

Данни Уэлбек Нападающему "Арсенала" Данни Уэлбеку грозит длительное пребывание в лазарете после страшной травмы, полученной в матче Лиги Европы против "Спортинга".

Уэлбек, самый результативный игрок "канониров" в Лиге Европы со старта прошлого сезона, был заменен на исходе получаса игрового времени. Голеностоп Данни изогнулся неестественным образом после единоборства с защитником лиссабонцев Бруну Гашпаром.

Характером повреждения были потрясены даже сами игроки. Медики несколько минут колдовали над экс-игроком "Манчестер Юнайтед", после чего унесли его с поля на носилках. С "Эмирейтс" Уэлбек сразу направился в госпиталь.

Докторам еще предстоит поставить свой диагноз, однако The Telegraph ожидает, что теперь Уэлбек снова сыграет в футбол не скоро. И совершенно точно 27-летний нападающий не сможет откликнуться на вызов в сборную Англии на матчи против США и Хорватии.

Данни Уэлбек



Метки Арсенал, травмы, Уэлбек

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2018 00:40

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  1. ska-skvo 09.11.2018 01:22 # ska-skvo
    Божечки что за непруха, порвал связки на двух коленях лечился почти два года, теперь голеностоп, ну писец, проклятый ноябрь опять лазарет переполняется, ещё и Ливштайнер заднюю дернул аааааааааааа вот это трэш.

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  2. ensiferum 09.11.2018 01:08 # ensiferum
    Лишь бы в сборную не ездить.

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