Жиру обеспечил "Челси" победу над БАТЭ и путевку в плей-офф Лиги Европы

Первый гол Оливье Жиру в сезоне позволил "Челси" одержать минимальную победу в гостях у БАТЭ и досрочно выйти в 1/16 финала Лиги Европы.

Относительно победы 3:1 над "Кристал Пэлас" главный тренер "синих" Маурицио Сарри поменял семерых полевых игроков. Эден Азар появился с первых минут.



Сарри едва ли остался доволен увиденным в первом тайме. "Челси" имел почти четырехкратное преимущество по владению мячом, но так и не нанес ни одного удара в створ.



Более того, гости вполне могли пропустить до перерыва. БАТЭ удалось провести несколько неплохих атак, включая попадание Дмитрия Баги в штангу с дальней дистанции на 12-й минуте.



К облегчению Сарри, на 52-й минуте его команда все-таки открыла счет. Это Оливье Жиру головой замкнул передачу Эмерсона Палмери с фланга — 0:1.



Вскоре хозяева ответили парой убийственных моментов, но в первом случае "синих" выручила перекладина, а во втором игрок БАТЭ промахнулся сам из центра штрафной.



Однако других вольностей "Челси" своему сопернику почти не позволил, избрав наиболее подходящую тактику — просто лишив БАТЭ мяча. Гол Жиру так и остался единственным ударом "синих" в створ. Лишь на исходе компенсированного времени хозяева еще раз попали в каркас ворот.



Как и предупреждал Матео Ковачич, выезд в Борисов получился гораздо сложнее, нежели матч двухнедельной давности на "Стэмфорд Бридж". БАТЭ имел свои шансы и вполне может сетовать на невезение, однако умение добиваться результата при плохой игре — это и есть признак первоклассной команды.



БАТЭ (Белоруссия) — "Челси" (Англия) — 0:1 (0:0)



Гол: Жиру 52.



"Челси": Аррисабалага, Дзаппакоста, Кэхилл, Кристенсен, Палмери, Баркли, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич 64), Педро (Хадсон-Одои 85), Жиру, Азар (Виллиан 62).