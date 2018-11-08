Жиру обеспечил "Челси" победу над БАТЭ и путевку в плей-офф Лиги Европы
Первый гол Оливье Жиру в сезоне позволил "Челси" одержать минимальную победу в гостях у БАТЭ и досрочно выйти в 1/16 финала Лиги Европы.
Относительно победы 3:1 над "Кристал Пэлас" главный тренер "синих" Маурицио Сарри поменял семерых полевых игроков. Эден Азар появился с первых минут.
Сарри едва ли остался доволен увиденным в первом тайме. "Челси" имел почти четырехкратное преимущество по владению мячом, но так и не нанес ни одного удара в створ.
Более того, гости вполне могли пропустить до перерыва. БАТЭ удалось провести несколько неплохих атак, включая попадание Дмитрия Баги в штангу с дальней дистанции на 12-й минуте.
К облегчению Сарри, на 52-й минуте его команда все-таки открыла счет. Это Оливье Жиру головой замкнул передачу Эмерсона Палмери с фланга — 0:1.
Вскоре хозяева ответили парой убийственных моментов, но в первом случае "синих" выручила перекладина, а во втором игрок БАТЭ промахнулся сам из центра штрафной.
Однако других вольностей "Челси" своему сопернику почти не позволил, избрав наиболее подходящую тактику — просто лишив БАТЭ мяча. Гол Жиру так и остался единственным ударом "синих" в створ. Лишь на исходе компенсированного времени хозяева еще раз попали в каркас ворот.
Как и предупреждал Матео Ковачич, выезд в Борисов получился гораздо сложнее, нежели матч двухнедельной давности на "Стэмфорд Бридж". БАТЭ имел свои шансы и вполне может сетовать на невезение, однако умение добиваться результата при плохой игре — это и есть признак первоклассной команды.
БАТЭ (Белоруссия) — "Челси" (Англия) — 0:1 (0:0)
Гол: Жиру 52.
"Челси": Аррисабалага, Дзаппакоста, Кэхилл, Кристенсен, Палмери, Баркли, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич 64), Педро (Хадсон-Одои 85), Жиру, Азар (Виллиан 62).
08.11.2018 22:45
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Последние комментарии:
Челси, ни разу не проигравший в это сезоне - вот истинные короли Европы.
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Рейтинг УЕФА
Батэ — 67 место
Цверна — 79 место
Цверна - портовня 2:0
Батэ - Челси 0:1
Все что нужно знать о бесхребетной колбасной бригаде
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Ну сколько там поражений у сарри в Челси и у клопа?)
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Ой, ну ладно вам. Не все же матчи выигрывать за явным преимуществом.
Можно и разок вытащить как лузерпуль или муму.
Один раз не лавелас, как говорится.
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Челси нашёл свой турнир. Больше таких крутых интригующий матчей с Батэ, Види, дедюланжами и прочими яблонецами!
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Матч не понравился, я хочу в Ле видеть молодняк, лофтус все 90 минут, где ампалу, где 6лять ходсон одои, пускай фабрегас поиграет а не все 90 мин жоржин о, очень странно, я думаю это лучше чем половина не мотивированной основы, ну а кекил это полный Пиз.дос, в каждом матче минимум 2 грубейших фейла, он представляет только опасность а не надёжность!
Ну зато плов обеспечили себе и может потом будет один резерв играть, ибо так нагружать основу тоже не хорошо
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Отскокище похлеще, чем в Турине.
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Забивай хотя бы половину своих моментов мои земляки обыграли бы глиномесов....но увы, недостаток класса, или страх перед соперником - что то явно помешало мячу залететь в ворота пенсоты!
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Челси на троне!!!
Хыыыыыы улыбочку!!!
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играли на 10%
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удачи, топари!
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Легенда Челси
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