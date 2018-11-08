Почеттино игнорирует слухи насчет "Реала"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что игнорирует слухи, сватающие его в "Реал".

И хотя Почеттино лишь в мае заключил новый долгосрочный контракт со "шпорами", в этом сезоне не утихают слухи, что Маурисио может покинуть клуб, который подвел его как с летними трансферами, так и с новым стадионом.



Эти слухи усилились до предела, когда в начале прошлой недели "Реал" расстался с Хуленом Лопетеги и принялся искать нового рулевого. Однако Почеттино спокойно относится к спекуляциям насчет своего переезда в Мадрид.



"Послушайте, я полностью сосредоточен на своей работе в "Тоттенхэме". Каждый день появляется новый слух. Сегодня вы рассказываете мне о свежем слухе, завтра появляется нечто совершенно противоположное. Вокруг много всякого шума".



"Самое важное, люди должны знать, что я полностью сосредоточен на работе в "Тоттенхэме" и несу ответственность за свою работу. Наши болельщики и Даниэль Леви должны знать, что я сосредоточен на "Тоттенхэме", я упорно тружусь, чтобы помочь клубу достичь желанных целей".



"Слухи есть слухи, от них никуда не деться. Слухи есть не только вокруг "Тоттенхэма", но и вокруг каждой команды. С этим ничего не поделать", — цитирует Почеттино Goal.