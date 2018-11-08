"Эвертону" запрещено приглашать игроков в свою академию в течение двух лет

Премьер-Лига запретила "Эвертону" приглашать игроков в свою академию в течение двух ближайших лет.

Столь строгому наказанию "Эвертон" подвергся за нарушение правил, регулирующих переходы юношей внутри страны. Как сообщает BBC, в процессе расследования удалось установить, что "ириски" неоднократно пытались подкупить родителей начинающих игроков.



"Эвертон" немедленно согласился с соответствующими обвинениями Премьер-Лиги, а внутреннее расследование клуба позволило установить сразу шесть случаев, когда родители получали денежное вознаграждение за регистрацию своих сыновей в академии "ирисок".



Таким образом, "Эвертон" был наказан штрафом в 500 тысяч фунтов, а также выплатит компенсацию бывшим клубам двух игроков своей академии.



Главное же наказание состоит в том, что в ближайшие два года "Эвертон" не сможет подписывать в свою академию игроков, которые в предыдущие 18 месяцев имели регистрацию в каком-либо другом клубе Премьер-Лиги или Футбольной Лиги.