Венгер объясняет проблемы Санчеса в МЮ потерей уверенности в себе

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер высказал свое мнение, почему нападающему Алексису Санчесу не удается демонстрировать свою лучшую игру в "Манчестер Юнайтед".

Именно Венгер в январе этого года дал добро на переход Санчеса из "Арсенала" в "Юнайтед", взамен получив плеймейкера Генриха Мхитаряна. Если бы Арсен этого не сделал, по окончании прошлого сезона Алексис покинул бы "Эмирейтс" свободным агентом.



Перебравшись на "Олд Траффорд", Санчес стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги, но на футбольном поле является бледной тенью себя самого образца позапрошлого сезона. 29-летний чилиец забил лишь один гол в этой кампании, однако Венгер догадывается, почему так происходит.



"Убежден, он потерял уверенность в себе. Сила Алексиса Санчеса в том, что он берет инициативу на себя и идет обыгрывать людей. Такого рода игроки наиболее уязвимы, когда они перестают верить в себя, потому что их игра строится на уверенности. Им необходимо это ощущение, чтобы брать инициативу. Он потерял ее медленно".



"Со старта сезона он демонстрировал высокий уровень физической энергии, но и это он растерял. В последнее время он выглядит свежее, потому что Моуриньо оставил его вне игры на какое-то время", — сообщил Венгер BeIN Sports.