Алиссон верит, что "Ливерпуль" может выиграть Премьер-Лигу
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон уверен, что его команде по силам завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
Минувшим летом "красные" сделали Алиссона самым дорогим голкипером мира, пригласив первого номера сборной Бразилии из "Ромы".
Эта инвестиция помогла "Ливерпулю" убедительно стартовать в новом сезоне Премьер-Лиги. "Красные" набрали 27 очков из 33 возможных и пропустили только пять голов, что является вторым лучшим показателем в дивизионе. Несмотря на наличие серьезных конкурентов, Алиссон верит в шансы своей команды.
"Мы знаем, насколько сложной будет чемпионская гонка. Но в то же время мы знаем, что нам это по силам. Выиграть титул будет непросто, но мы продолжим трудиться и стараться прибавлять с каждым днем", — сообщил Алиссон Goal.
08.11.2018 19:40
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после двушечки от сербов тупой бразил может верить только в топ 4
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Смешной, однако.
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И маечку в цвет подобрал
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