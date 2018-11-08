Алиссон верит, что "Ливерпуль" может выиграть Премьер-Лигу

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон уверен, что его команде по силам завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Минувшим летом "красные" сделали Алиссона самым дорогим голкипером мира, пригласив первого номера сборной Бразилии из "Ромы".



Эта инвестиция помогла "Ливерпулю" убедительно стартовать в новом сезоне Премьер-Лиги. "Красные" набрали 27 очков из 33 возможных и пропустили только пять голов, что является вторым лучшим показателем в дивизионе. Несмотря на наличие серьезных конкурентов, Алиссон верит в шансы своей команды.



"Мы знаем, насколько сложной будет чемпионская гонка. Но в то же время мы знаем, что нам это по силам. Выиграть титул будет непросто, но мы продолжим трудиться и стараться прибавлять с каждым днем", — сообщил Алиссон Goal.