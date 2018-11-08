Алиссон верит, что "Ливерпуль" может выиграть Премьер-Лигу

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон уверен, что его команде по силам завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Минувшим летом "красные" сделали Алиссона самым дорогим голкипером мира, пригласив первого номера сборной Бразилии из "Ромы".

Эта инвестиция помогла "Ливерпулю" убедительно стартовать в новом сезоне Премьер-Лиги. "Красные" набрали 27 очков из 33 возможных и пропустили только пять голов, что является вторым лучшим показателем в дивизионе. Несмотря на наличие серьезных конкурентов, Алиссон верит в шансы своей команды.

"Мы знаем, насколько сложной будет чемпионская гонка. Но в то же время мы знаем, что нам это по силам. Выиграть титул будет непросто, но мы продолжим трудиться и стараться прибавлять с каждым днем", — сообщил Алиссон Goal.



Метки Алиссон, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2018 19:40

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  1. beatboy 08.11.2018 19:47 # beatboy
    после двушечки от сербов тупой бразил может верить только в топ 4

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  2. danny949494 08.11.2018 19:47 # danny949494
    Смешной, однако.

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  3. silva77 08.11.2018 19:45 # silva77
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  4. chelsea-69 08.11.2018 19:42 # chelsea-69
    И маечку в цвет подобрал

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